Nije samo bijeli luk: Ove namirnice jačaju imunitet tokom hladnijih dana

Namirnice za imunitet posebno dolaze u fokus tokom jeseni i zime, kada su prehlade i respiratorne infekcije češće.

Iako se bijeli luk često spominje kao prirodni saveznik zdravlja, brojne druge svakodnevne namirnice sadrže vitamine, minerale i druge hranjive materije potrebne za normalno funkcionisanje imunološkog sistema.

Pravilna ishrana ne može u potpunosti spriječiti infekcije, ali može pomoći organizmu da dobije hranjive materije potrebne za održavanje zdravlja. Posebno su korisne namirnice bogate vitaminom C, vitaminom A, vlaknima i zdravim masnoćama.

Koje namirnice za imunitet vrijedi uvrstiti u ishranu?

Narandže, limun, grejp i drugi agrumi poznati su po visokom sadržaju vitamina C. Ovaj vitamin učestvuje u normalnom funkcionisanju imunološkog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Redovan i dovoljan unos vitamina C može kod nekih osoba blago skratiti trajanje prehlade, ali ne garantuje zaštitu od infekcije.

Crvena paprika također je odličan izvor vitamina C, a sadrži i beta-karoten, koji organizam pretvara u vitamin A. Ovaj vitamin važan je za očuvanje zdravlja kože i sluznica, koje predstavljaju jednu od prvih zaštitnih barijera organizma.

Jogurt s aktivnim bakterijskim kulturama može doprinijeti održavanju ravnoteže crijevne mikroflore. Budući da su crijeva povezana s funkcionisanjem imun