Mladi u EU sve aktivniji: Tri četvrtine učestvuje u radu organizacija

Mladi u EU sve se više uključuju u društvene aktivnosti i inicijative za promjene, pokazuju rezultati novog istraživanja Eurobarometra koje je danas objavila Evropska komisija.

Čak 75 posto ispitanika u dobi od 15 do 30 godina učestvovalo je u aktivnostima najmanje jedne organizacije tokom posljednjih 12 mjeseci, što je značajan rast u odnosu na 2024. godinu.

Prije dvije godine taj udio iznosio je 64 posto, dok je sada više od polovine mladih, odnosno 55 posto, navelo da su učestvovali u barem jednoj inicijativi usmjerenoj na društvene promjene. U prethodnom istraživanju takvo iskustvo imalo je 48 posto ispitanika.

Najčešći oblik angažmana mladih predstavljaju sportski klubovi, u čijim je aktivnostima učestvovalo 26 posto ispitanika, dok je 20 posto bilo uključeno u klubove i organizacije mladih.

Mladi u EU žele više radnih mjesta i niže troškove života

Istraživanje pokazuje da mlade Evropljane posebno zabrinjavaju zapošljavanje i rast životnih troškova. Njih 40 posto smatra da bi politike za mlade prvenstveno trebale biti usmjerene na rješavanje tih problema.

Istovremeno, 32 posto ispitanika želi veće učešće mladih u donošenju odluka, a jednak procenat očekuje snažniju finansijsku podršku programima i inicijativama za mlade.

Na pitanje šta očekuju od Evropske unije, 33 posto mladih izdvojilo je očuvanje mira, 32 posto borbu protiv siromaštva i društvenih nejednakosti, dok 31 posto očekuje veće mogućnosti zapošljavanja.

Čak tri četvrtine anketiranih smatra da odluke i mjere Evropske unije utiču na njihov svakodnevni život.

Glasanje i društvene mreže kao načini političkog angažmana

Mladi smatraju da svoj glas najefikasnije mogu izraziti izlaskom na izbore i aktivnošću na društvenim mrežama.

Glasanje je kao djelotvoran način učešća izdvojilo 33 posto ispitanika, dok je 32 posto navelo društvene mreže.

Zabilježen je i značajan rast međunarodne mobilnosti mladih. Oko 60 posto ispitanika učestvovalo je u aktivnostima u drugoj državi članici EU, uključujući obrazovanje, volontiranje te kulturne i sportske razmjene.

To je povećanje od 17 procentnih poena u odnosu na slično istraživanje provedeno 2024. godine.

Rezultati Eurobarometra bit će korišteni i tokom pripreme nove strategije Evropske unije za mlade za period nakon 2027. godine, koja treba odrediti buduće prioritete evropskih politika u ovoj oblasti.