Proizvodnja električne energije u FBiH veća za 15 posto

Adin Jusufović
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Digitalno brojilo/ ilustracija

Proizvodnja električne energije u FBiH u septembru 2026. godine povećana je za 15,3 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Istovremeno je zabilježen značajan pad proizvodnje mrkog uglja i lignita, dok je uvoz naftnih derivata blago porastao.

Ukupna bruto proizvodnja električne energije u septembru iznosila je 534 gigavatsata (GWh), što je za 71 GWh više nego u septembru 2025. godine, kada je proizvedeno 463 GWh.

Najveći dio električne energije i dalje dolazi iz termoelektrana, koje su učestvovale sa 59,9 posto u ukupnoj proizvodnji. Hidroelektrane su osigurale 31,5 posto, dok je udio vjetroelektrana iznosio 8,6 posto.

Ovi podaci pokazuju da termoelektrane i dalje imaju dominantnu ulogu u proizvodnji električne energije u Federaciji BiH, dok hidroelektrane i vjetroelektrane zajedno učestvuju sa 40,1 posto.

Proizvodnja električne energije u FBiH raste, vađenje uglja pada

Iako je proizvodnja električne energije u FBiH povećana, podaci o eksploataciji uglja pokazuju suprotan trend.

U septembru je proizvedeno 216.984 tone mrkog uglja, dok je u istom mjesecu prošle godine proizvodnja iznosila 322.292 tone. Riječ je o smanjenju od približno 32,7 posto.

Pad je zabilježen i kod lignita. Proizvodnja je sa 131.720 tona u septembru 2025. godine smanjena na 104.516 tona u septembru ove godine, što predstavlja pad od 20,7 posto.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u septembru 2026. godine nije evidentirana proizvodnja koksa, dok je u istom mjesecu prošle godine proizvedeno 24.693 tone.

Uvoz naftnih proizvoda istovremeno je povećan za 3,8 posto. Tokom septembra uvezeno je 128.552 tone, u poređenju sa 123.864 tone u istom periodu prošle godine.

Najveći udio u uvozu imao je dizel sa 72,1 posto, zatim bezolovni motorni benzin sa 13,1 posto. Na mazut i ekstra lako lož ulje odnosilo se šest posto, dok su ostali naftni derivati činili 8,8 posto ukupnog uvoza.

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