Zašto je UEFA kaznila NS BiH nakon Džekinog oproštaja?

UEFA je kaznila NS BiH sa 30.000 eura zbog dešavanja na stadionu Bilino polje tokom utakmice protiv Švedske, na kojoj se legendarni Edin Džeko oprostio od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kazna se odnosi na tri prekršaja zabilježena na tribinama, uključujući upotrebu pirotehnike i isticanje neprimjerenih transparenata.

Utakmica Lige nacija odigrana je 2. oktobra u Zenici, a završena je rezultatom 1:1. Susret koji je obilježio Džekin oproštaj od nacionalnog dresa sada je donio i nove finansijske obaveze Nogometnom savezu BiH.

Zbog čega je UEFA kaznila NS BiH?

Prema objavljenim informacijama, disciplinska komisija UEFA-e izrekla je tri novčane kazne. Najveća, od 12.000 eura, odnosi se na korištenje baklji i drugih pirotehničkih sredstava na tribinama.

Dodatnih 10.000 eura Savez mora platiti zbog isticanja transparenata neprimjerenog sadržaja, dok je 8.000 eura kazne izrečeno zbog blokiranja stepeništa i prolaza unutar stadiona.

Tokom utakmice pažnju je privukao i transparent navijačke grupe BH Fanaticos, na kojem je pisalo: „Na Bilinom hiljade ljiljana, crkla zločinka Biljana.“

Poruka je bila upućena Biljani Plavšić, bivšoj predsjednici Republike Srpske, koja je preminula neposredno prije utakmice. Plavšić je pred Haškim tribunalom priznala krivicu za progon kao zločin protiv čovječnosti, a 2003. godine osuđena je na 11 godina zatvora.

Ipak, zasad nije zvanično potvrđeno da se kazna od 10.000 eura odnosi upravo na ovaj transparent. U dostupnim informacijama o disciplinskoj odluci nije preciziran sadržaj poruka zbog kojih je Savez sankcionisan.

Dvije utakmice koštale Savez više od 70.000 eura

Ovo nije prva kazna UEFA-e za NS BiH u oktobru. Savez je ranije kažnjen sa 40.500 eura zbog incidenata tokom utakmice protiv Poljske, također odigrane na Bilinom polju.

Ta kazna obuhvatila je diskriminatorno ponašanje dijela navijača, korištenje pirotehnike i lasera, ubacivanje pirotehničkih sredstava na teren te kašnjenje početka utakmice.

Uz novčanu kaznu, izrečena je i uslovna mjera zatvaranja pet posto kapaciteta stadiona, s probnim periodom od dvije godine.

Nakon najnovije odluke, ukupan iznos kazni za dvije domaće utakmice reprezentacije BiH dostigao je 70.500 eura, odnosno približno 138.000 KM.