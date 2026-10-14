UEFA kaznila Nogometni savez BiH sa 40.500 eura

UEFA: Nogometni savez Bosne i Hercegovine kažnjen je sa ukupno 40.500 eura zbog incidenata tokom utakmice Lige nacija protiv Poljske, odigrane u Zenici.

Evropska nogometna federacija (UEFA) izrekla je nekoliko novčanih sankcija, ali i uslovnu kaznu koja bi mogla dovesti do djelimičnog zatvaranja tribina.

Disciplinska komisija UEFA-e objavila je odluke koje se odnose na susret trećeg kola Lige nacija na stadionu Bilino polje, a najveći dio kazni povezan je s ponašanjem navijača.

Najstrožija sankcija izrečena je zbog rasističkog i diskriminatorskog ponašanja dijela publike. Nogometni savez BiH zbog toga mora platiti 15.000 eura, uz uslovnu kaznu zatvaranja pet posto kapaciteta stadiona.

Uslovna kazna vrijedi dvije godine i bit će aktivirana ukoliko se u tom periodu ponovi isti prekršaj.

UEFA je dodatno kaznila Savez sa 8.000 eura zbog korištenja lasera s tribina, na šta su se tokom utakmice žalili predstavnici poljske reprezentacije.

Upotreba pirotehničkih sredstava donijela je novu kaznu od 3.000 eura, dok je zbog bacanja pirotehnike na teren izrečena dodatna novčana sankcija od 4.500 eura.

Osim navijačkih incidenata, Disciplinska komisija UEFA-e utvrdila je i odgovornost reprezentacije Bosne i Hercegovine za kašnjenje utakmice, zbog čega je Savez kažnjen sa još 10.000 eura.

Ukupna kazna od 40.500 eura predstavlja novi finansijski teret za Nogometni savez BiH, dok će u slučaju ponavljanja diskriminatorskog ponašanja navijača u naredne dvije godine biti aktivirana i sankcija djelimičnog zatvaranja stadiona.