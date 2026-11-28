UEFA je kaznila nogometne saveze Bosne i Hercegovine i Rumunije zbog incidenata i neprimjerenog ponašanja navijača tokom utakmice Lige nacija, odigrane 17. novembra na stadionu Bilino polje u Zenici.

Nogometni savez Rumunije kažnjen je sa 10.000 eura zbog nereda koje su izazvali njegovi navijači, a izrečeno je i ograničenje prodaje ulaznica za jednu gostujuću utakmicu.

Rumunski navijači tako će umjesto uobičajenih pet posto imati pravo na svega 2,5 posto ukupnog kapaciteta stadiona na narednom gostovanju na kojem se bude primjenjivala kazna.

UEFA kaznila i Nogometni savez BiH

Nogometni savez Bosne i Hercegovine morat će platiti ukupno 30.000 eura zbog ponašanja domaćih navijača.

Disciplinsko tijelo UEFA-e izreklo je kaznu od 20.000 eura zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača, dok je dodatnih 10.000 eura kazna zbog zviždanja tokom intoniranja rumunske himne.

Aktivirana je i ranije izrečena uslovna kazna, zbog čega će na narednoj domaćoj utakmici reprezentacije BiH u takmičenju pod okriljem UEFA-e biti zatvoreno pet posto kapaciteta stadiona.

Podsjećamo, reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Rumuniju na Bilinom polju rezultatom 2:1.