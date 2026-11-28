Vakcinacija protiv gripe izazvala je veliki interes građana u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u ambulantama Federalnog zavoda za javno zdravstvo u Sarajevu i Mostaru potrošene su sve raspoložive doze namijenjene stanovništvu.

Građani koji se još nisu vakcinisali za nastavak imunizacije trebaju se obratiti nadležnim domovima zdravlja.

Zavod za javno zdravstvo FBiH za ovogodišnju sezonu osigurao je ukupno 7.000 doza vakcina protiv gripe, od kojih je blizu 5.800 distribuirano kantonalnim zavodima za javno zdravstvo.

Ove doze prvenstveno su namijenjene zdravstvenim radnicima, koji su zbog prirode posla izloženi povećanom riziku od zaraze i prenošenja virusa, ali i drugim osjetljivim kategorijama stanovništva.

U ambulanti Zavoda u Mostaru od 17. do 27. novembra vakcinisano je oko 800 osoba, dok je u Sarajevu od 16. do 27. novembra vakcinu primilo oko 400 građana.

Kome se posebno preporučuje vakcinacija protiv gripe?

Iako od gripe mogu oboljeti osobe svih životnih dobi, povećan rizik od ozbiljnih komplikacija, hospitalizacije i smrtnih ishoda imaju starije osobe i hronični bolesnici.

Besplatna vakcinacija protiv gripe posebno se preporučuje osobama starijim od 65 godina, zdravstvenim radnicima, korisnicima i zaposlenicima domova za starije osobe te hroničnim bolesnicima, bez obzira na njihovu životnu dob.

Iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo preporučuju građanima da prije odlaska u dom zdravlja telefonski kontaktiraju porodičnog ljekara i iskažu interes za imunizaciju.

Vakcinacija protiv gripe smanjuje rizik od razvoja težih oblika bolesti i predstavlja jednu od najefikasnijih mjera zaštite od komplikacija sezonske gripe.