Prehlada, gripa ili upala krajnika? Dolaskom hladnijih dana sve češće se susrećemo sa začepljenim nosom, kašljem, bolovima u grlu i povišenom tjelesnom temperaturom. Iako se mnogi građani odlučuju liječiti kod kuće, simptomi koji na prvi pogled djeluju bezazleno ponekad mogu ukazivati na ozbiljniju infekciju.

Kako razlikovati najčešće sezonske infekcije, koliko dugo simptomi mogu trajati, šta možemo učiniti kod kuće i kada je ipak potrebno potražiti pomoć ljekara?

Prehlada, gripa ili upala krajnika: Prve razlike u simptomima

Jedna od najvažnijih razlika između prehlade i gripe jeste način na koji bolest počinje.

Ako vam prvo počne curiti nos, zatim se pojave kihanje, blago grebanje u grlu i kašalj, vjerovatnije je da se radi o prehladi. Gripa, s druge strane, najčešće nastupa naglo, uz izraženu iscrpljenost, glavobolju i bolove u mišićima.

Kod upale krajnika obično dominiraju bol u grlu i otežano gutanje, a može se javiti i visoka temperatura.

Ipak, simptomi se često preklapaju, zbog čega nije uvijek moguće pouzdano utvrditi o kojoj je infekciji riječ bez ljekarskog pregleda ili testiranja.

Prehlada najčešće počinje curenjem nosa i kihanjem

Prehlada je virusna infekcija gornjih disajnih puteva koju mogu izazvati različiti virusi. Ono što građani često nazivaju virozom zapravo obuhvata različite infekcije uzrokovane virusima, uključujući prehladu i gripu.

Kod prehlade najčešće se javljaju curenje ili začepljenost nosa, kihanje, blaga grlobolja, kašalj i umor. Povišena temperatura je moguća, ali je kod odraslih uglavnom rjeđa nego kod gripe.

Simptomi se razvijaju postepeno, a većina osoba osjeća se bolje nakon sedam do deset dana, iako pojedine tegobe mogu potrajati duže.

Kod blažih oblika prehlade uglavnom su dovoljni odmor, unos tečnosti, ispiranje nosa fiziološkim rastvorom i lijekovi za ublažavanje simptoma, ukoliko ih osoba smije koristiti.

Antibiotici ne djeluju na viruse i neće ubrzati oporavak od obične prehlade.

Gripa vas može prikovati za krevet u svega nekoliko sati

Za razliku od prehlade, gripa često počinje iznenada. Osoba koja se ujutro osjećala dobro već tokom dana može razviti visoku temperaturu, zimicu, glavobolju, bolove u mišićima i izraženu iscrpljenost.

Česti simptomi su i suhi kašalj, grlobolja i osjećaj opće slabosti. Ipak, gripa se može javiti i bez povišene temperature.

Akutni simptomi najčešće se povlače tokom nekoliko dana, ali kašalj i osjećaj umora mogu potrajati dvije sedmice ili duže.

Poseban oprez potreban je kod starijih osoba, trudnica, male djece, hroničnih bolesnika i osoba oslabljenog imuniteta, kod kojih gripa može izazvati ozbiljne komplikacije, uključujući upalu pluća.

Gripa A i gripa B: Možemo li ih razlikovati prema simptomima?

Sezonsku gripu najčešće uzrokuju virusi influence tipa A i B.

Gripa tipa A ima veći potencijal izazivanja velikih epidemija i pandemija, dok gripa tipa B također može uzrokovati ozbiljna oboljenja i komplikacije.

Oba tipa mogu izazvati visoku temperaturu, bolove u tijelu, kašalj, glavobolju i iscrpljenost. Zabluda je da je gripa B uvijek blaža od gripe A.

Samo na osnovu simptoma nije moguće pouzdano razlikovati ova dva tipa gripe. Za njihovo razlikovanje potrebno je odgovarajuće laboratorijsko testiranje.

Jaka bol pri gutanju može ukazivati na upalu krajnika

Ako je bol u grlu najizraženiji simptom, gutanje je otežano, a krajnici su crveni i otečeni, moguće je da se radi o upali krajnika, poznatoj i kao tonzilitis.

Upalu krajnika mogu izazvati virusi, ali i bakterije, među kojima je streptokok. Bakterijska infekcija češće je praćena naglim početkom grlobolje, povišenom temperaturom i bolnim limfnim čvorovima na vratu, bez izraženog kašlja i curenja nosa.

Na krajnicima se mogu pojaviti bijele naslage, ali njihovo prisustvo ne znači automatski da je riječ o bakterijskoj infekciji.

Ljekar na osnovu pregleda i, prema potrebi, brisa grla ili brzog testa može utvrditi postoji li potreba za antibiotskom terapijom.

Uzimanje antibiotika na svoju ruku, posebno onih koji su ostali od prethodnog liječenja, nije preporučljivo.

Prehlada, gripa ili upala krajnika: Šta možete učiniti kod kuće?

Kod blažih respiratornih infekcija odmor i dovoljan unos tečnosti mogu pomoći organizmu tokom oporavka. Voda, čajevi i tople supe mogu olakšati tegobe i spriječiti dehidraciju, posebno kod osoba s povišenom temperaturom.

Paracetamol ili ibuprofen mogu pomoći u ublažavanju bolova i snižavanju temperature, pod uslovom da ih osoba smije koristiti. Potrebno je obratiti pažnju na sastav kombinovanih preparata protiv prehlade jer neki već sadrže paracetamol, pa njihovim kombinovanjem može doći do prekoračenja preporučene doze.

Kod gripe postoje i antivirusni lijekovi koje propisuje ljekar. Najveću korist uglavnom imaju kada se liječenje započne unutar 48 sati od pojave simptoma, posebno kod osoba koje imaju povećan rizik od komplikacija.

Djeci i adolescentima oboljelim od gripe ne treba davati aspirin zbog rizika od ozbiljnih komplikacija.

Kada kućno liječenje više nije dovoljno?

Iako se većina blažih respiratornih infekcija može liječiti kod kuće, određene simptome ne treba zanemarivati.

Otežano disanje, bol ili pritisak u grudima, poremećaj svijesti, nemogućnost gutanja pljuvačke i izražena dehidracija zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

Ljekaru se treba javiti i ako povišena temperatura traje nekoliko dana, simptomi se pogoršavaju ili se temperatura i kašalj ponovo pojave nakon prividnog oporavka.

Poseban oprez potreban je kod djece koja odbijaju tečnost, ubrzano dišu, neuobičajeno su pospana ili znatno manje mokre.

Trudnice, hronični bolesnici, starije osobe i osobe oslabljenog imuniteta trebaju se javiti ljekaru već nakon pojave simptoma koji upućuju na gripu, čak i kada su tegobe u početku blage.

Kada se vratiti na posao ili poslati dijete u školu?

Nestanak temperature ne znači nužno da osoba više nije zarazna.

Preporučuje se ostanak kod kuće dok se zdravstveno stanje ne počne popravljati i dok najmanje 24 sata nema povišene temperature bez korištenja lijekova za njeno snižavanje.

Nakon povratka svakodnevnim aktivnostima preporučuje se dodatni oprez tokom narednih pet dana, posebno prilikom kontakta sa starijim osobama i hroničnim bolesnicima.

Redovno pranje ruku, provjetravanje prostorija, nošenje zaštitne maske i izbjegavanje bliskog kontakta s oboljelima mogu smanjiti rizik od širenja respiratornih infekcija.

U Tuzlanskom kantonu počela vakcinacija protiv gripe

Građani Tuzlanskog kantona danas i sutra, 26. i 27. novembra, mogu se vakcinisati protiv sezonske gripe bez prethodnog zakazivanja termina u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo TK, od 8 do 15 sati. Prioritetne kategorije stanovništva su zdravstveni radnici, osobe starije životne dobi i hronični bolesnici.

Zavod za javno zdravstvo TK, u saradnji s Ministarstvom zdravstva i Zavodom zdravstvenog osiguranja TK, nabavio je trovalentne vakcine Vaxigrip. Vakcine će biti distribuirane i zdravstvenim ustanovama širom kantona, gdje će vakcinaciju stanovništva provoditi službe porodične medicine.

Vakcinacija smanjuje rizik od obolijevanja, razvoja teške kliničke slike, hospitalizacije i komplikacija. Organizmu je nakon vakcinacije potrebno približno dvije sedmice da razvije zaštitu, a vakcina protiv gripe ne štiti od obične prehlade i drugih respiratornih virusa.