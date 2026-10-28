Potvrđeni prvi slučajevi gripe u FBiH, vakcinacija se očekuje sredinom novembra

Prvi slučajevi gripe u FBiH potvrđeni su u sezoni 2026/2027, a Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH saopćio je da su tokom protekle sedmice četiri uzorka bila pozitivna na virus gripe tipa A.

Od početka pojačanog nadzora prijavljeno je ukupno 1.325 slučajeva oboljenja sa simptomima sličnim gripi.

Prema podacima Zavoda, četiri pozitivna uzorka potvrđena su u periodu od 19. do 25. oktobra, dok se trenutna aktivnost gripe i bolesti sličnih gripi procjenjuje kao niska.

Iako je riječ o početku sezone, zdravstveni stručnjaci upozoravaju na potrebu provođenja preventivnih mjera, posebno među starijim osobama, hroničnim bolesnicima i osobama oslabljenog imuniteta.

Koji su simptomi gripe i kako se prenosi?

Gripa je zarazna bolest respiratornog sistema koja najčešće počinje naglim porastom tjelesne temperature, glavoboljom, bolovima u mišićima, izraženim umorom i kašljem.

Prvi simptomi uglavnom se pojavljuju dva dana nakon zaraze, iako period inkubacije može trajati od jednog do četiri dana.

Virus se prvenstveno prenosi respiratornim kapljicama i sitnim česticama koje zaražena osoba oslobađa kašljanjem, kihanjem ili disanjem, a moguć je i prijenos putem kontaminiranih ruku i predmeta.

Posebno brzo širenje moguće je u zatvorenim prostorima u kojima boravi veći broj ljudi, uključujući škole, zdravstvene ustanove i domove za starije osobe.

Iz Zavoda podsjećaju da većina oboljelih ozdravi bez ozbiljnijih posljedica, ali da gripa kod osoba iz rizičnih grupa može izazvati komplikacije i teže oblike bolesti.

Vakcinacija protiv gripe u FBiH očekuje se sredinom novembra

Zavod za javno zdravstvo FBiH završio je postupak javne nabavke i zaključio ugovore za nabavku vakcina protiv gripe za sezonu 2026/2027.

Isporuka vakcina još se očekuje, a iz Zavoda pojašnjavaju da na rokove utiče povećana potražnja na međunarodnom tržištu.

Prema trenutnim procjenama, vakcinacija bi trebala početi sredinom novembra, zavisno od dinamike isporuke.

Federalni zavod svake godine osigurava određene količine vakcina, prvenstveno za besplatnu vakcinaciju zdravstvenih radnika, dok se dio usmjerava drugim prioritetnim grupama. Dodatne količine nabavljaju i kantonalni zavodi za javno zdravstvo.

Građanima, posebno starijim osobama i hroničnim bolesnicima, preporučeno je da već sada kontaktiraju svoje porodične ljekare i iskažu interes za vakcinaciju kako bi se na vrijeme planirali termini.

Preporuke građanima za zaštitu od gripe

Iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH podsjećaju da vakcinacija predstavlja najefikasniju mjeru zaštite od gripe, posebno kada je riječ o smanjenju rizika od težih oblika bolesti.

Građanima se savjetuje redovno provjetravanje prostorija, često pranje ruku i izbjegavanje bliskog kontakta s osobama koje imaju simptome respiratornih infekcija.

U zatvorenim prostorima s većim brojem ljudi preporučuje se pravilno nošenje zaštitne maske, dok bi osobe koje razviju simptome bolesti trebale ostati kod kuće i ograničiti kontakte, posebno s ugroženim kategorijama stanovništva.

Zavod će o tačnom početku vakcinacije protiv gripe obavijestiti javnost nakon što vakcine budu isporučene.