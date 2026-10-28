Proizvodnja i prodaja drveta u FBiH u padu, najveći pad kod četinara

Proizvodnja drvnih sortimenata u FBiH smanjena je za 3,8 posto u prvih devet mjeseci 2026. godine u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku objavljeni danas.

Istovremeno je zabilježen i pad prodaje drvnih sortimenata od 4,5 posto.

Prema statističkim pokazateljima, od januara do septembra proizvedeno je 57.000 kubnih metara drvnih sortimenata manje nego u istom periodu 2025. godine.

Najveći pad zabilježen je u proizvodnji drveta četinara, koja je smanjena za 76.000 kubnih metara, odnosno 8,7 posto. S druge strane, proizvodnja drvnih sortimenata od lišćara povećana je za 19.000 kubnih metara ili 2,9 posto.

Prodaja drvnih sortimenata smanjena za 68.000 kubnih metara

Pad proizvodnje pratio je i manji obim prodaje. U prvih devet mjeseci ove godine prodano je 68.000 kubnih metara drvnih sortimenata manje nego u istom periodu prošle godine, što predstavlja smanjenje od 4,5 posto.

Najizraženiji pad prodaje odnosi se na četinare, gdje je zabilježeno smanjenje od 71.000 kubnih metara ili 8,2 posto.

Istovremeno je prodaja sortimenata od lišćara blago povećana, za 3.000 kubnih metara, odnosno 0,4 posto u odnosu na prošlu godinu.

Podaci pokazuju da je smanjenje proizvodnje i prodaje četinara imalo najveći utjecaj na ukupne rezultate šumarskog sektora, dok je rast kod lišćara djelimično ublažio ukupni pad.

Statistika obuhvata proizvodnju u državnim šumama

Federalni zavod za statistiku podatke prikuplja putem mjesečnog istraživanja šumarstva, kojim su obuhvaćena pravna lica koja se bave stalnom proizvodnjom drvnih sortimenata u državnim šumama.

Istraživanje prati proizvodnju, prodaju i zalihe različitih kategorija drveta, uključujući trupce namijenjene industrijskoj preradi, tehničko i prostorno drvo te ogrijevno drvo.

Statistički izvještaj obuhvata poslovne subjekte koji djeluju u državnim šumama Federacije BiH, a ne ukupnu proizvodnju drveta iz svih oblika vlasništva.