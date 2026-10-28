Koliko će ove zime koštati grijanje na pelet? Donosimo računicu

Grijanje na pelet u sezoni 2026/2027. moglo bi pojedina domaćinstva u Bosni i Hercegovini koštati više od 4.000 KM, zavisno od količine potrebnog energenta i cijene po kojoj ga nabavljaju.

Za porodičnu kuću od 120 kvadratnih metara troškovi se značajno razlikuju, posebno kada se uporede dobro izolovani objekti i starije kuće koje tokom zime gube više toplote.

Prema pregledu Federalnog ministarstva trgovine od 22. oktobra, cijene peleta kod proizvođača i trgovaca znatno se razlikuju. Na području Tuzlanskog kantona evidentirana je cijena od 740 KM za tonu peleta klase A2 u Gračanici, dok je u Živinicama tona certificiranog peleta klase A1 kod jednog trgovca koštala 826,70 KM.

U Gračanici je prijavljena i cijena od 750 KM za tonu necertificiranog peleta, a u Lukavcu 793,30 KM za tonu klase A2. Razlike u cijeni zavise od proizvođača, trgovca, klase i kvaliteta peleta.

Koliko košta grijanje na pelet za 120 kvadrata?

Za primjer možemo uzeti kuću od 120 kvadratnih metara koja tokom sezone potroši između tri i pet tona peleta. Riječ je o okvirnoj računici jer stvarna potrošnja zavisi od izolacije, vremenskih uslova, efikasnosti kotla i temperature koju ukućani održavaju.

Ako domaćinstvo tokom zime potroši tri tone, pri cijeni od 750 KM po toni za pelet će izdvojiti 2.250 KM. Uz cijenu od 826,70 KM, trošak raste na približno 2.480 KM.

Za četiri tone peleta potrebno je izdvojiti od 3.000 do približno 3.307 KM. Domaćinstva kojima tokom sezone treba pet tona moraju računati na izdatak od 3.750 do 4.134 KM.

Ova računica zasnovana je na dvije evidentirane cijene u Tuzlanskom kantonu, ali se one odnose na različite klase peleta. Navedeni iznosi predstavljaju trošak nabavke goriva, bez eventualne dostave, održavanja kotla i električne energije potrebne za njegov rad.

Zašto neke kuće troše znatno više peleta?

Dvije kuće iste kvadrature ne moraju imati ni približno jednaku potrošnju. Objekat s kvalitetnom fasadom, dobrom stolarijom i izolovanim krovom može zahtijevati znatno manje energije od stare kuće bez termoizolacije.

Na potrošnju utječe i način korištenja grijanja. Domaćinstva koja održavaju višu temperaturu tokom cijelog dana ili zagrijavaju veći broj prostorija trošit će više peleta nego ona koja griju manji prostor.

Zbog toga grijanje na pelet za jednu porodicu može predstavljati trošak od oko 2.500 KM, dok drugoj za istu sezonu može biti potrebno više od 4.000 KM.

U Federaciji BiH ograničene trgovačke marže

Vlada Federacije BiH donijela je odluku kojom je maksimalna veleprodajna marža na pelet ograničena na četiri posto, a maloprodajna na osam posto. Mjera se primjenjuje od 1. oktobra 2026. godine, u trajanju od 90 dana.

Ograničenje marži, međutim, ne predstavlja fiksnu maksimalnu cijenu peleta, zbog čega se iznosi na prodajnim mjestima i dalje mogu razlikovati.

Za građane koji pelet nisu nabavili prije početka grijne sezone to znači da konačan trošak zavisi i od cijene koja će važiti u trenutku kupovine, dok se ukupna potrošnja može pouzdanije procijeniti na osnovu prethodnih sezona.