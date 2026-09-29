Radijator slabo grije? Prije nego zovete majstora provjerite ovaj ventil

Radijator slabo grije, iako je termostat podešen na maksimum? S početkom hladnijih dana mnogi tek nakon uključivanja grijanja primijete da radijator nije jednako topao cijelom površinom, ali to ne mora odmah značiti da je pokvaren.

Jedan od najčešćih razloga je zrak koji se tokom vremena nakupio unutar sistema grijanja. Problem se najlakše može prepoznati tako što je donji dio radijatora topao, dok njegov gornji dio ostaje hladan ili znatno manje zagrijan.

U takvoj situaciji često je dovoljno odzračiti radijator. Na njegovom gornjem dijelu nalazi se mali odzračni ventil čija je svrha upravo ispuštanje zraka iz sistema. Nakupljeni zrak može ometati normalno kruženje tople vode, zbog čega se toplina ne raspoređuje ravnomjerno.

Kako prepoznati da u radijatoru ima zraka?

Osim hladnijeg gornjeg dijela, na prisustvo zraka mogu ukazivati i zvukovi poput žuborenja ili tihog klokotanja dok grijanje radi.

Prije odzračivanja potrebno je isključiti grijanje i sačekati da se radijator ohladi. Ispod ventila dobro je postaviti krpu i manju posudu, jer nakon izlaska zraka može početi izlaziti i voda.

Ventil se potom pažljivo i samo malo otvara odgovarajućim ključem ili odvijačem, zavisno od modela radijatora. Ako se začuje šištanje, to znači da zrak izlazi iz sistema. Kada počne izlaziti ujednačen mlaz vode, ventil treba zatvoriti.

Proizvođači sistema grijanja također preporučuju da se grijanje prije odzračivanja isključi i da se radijatori potpuno ohlade kako bi se izbjegle opekotine od vrele vode. Nakon odzračivanja grijanje se ponovo uključuje i provjerava da li se radijator sada zagrijava ravnomjerno.

Kada ipak treba pozvati majstora?

Ako radijator slabo grije i nakon odzračivanja, problem može biti u termostatskom ventilu, slabijem protoku vode ili naslagama unutar sistema.

Važno je razlikovati i situaciju kada je radijator topao pri vrhu, a hladan pri dnu. Takav raspored temperature može ukazivati na nakupljene naslage ili nečistoću, pa samo odzračivanje vjerovatno neće riješiti problem.

Kod etažnog grijanja nakon odzračivanja treba provjeriti i pritisak u sistemu prema uputstvu proizvođača kotla, jer ispuštanje zraka može dovesti do njegovog pada.

Zato, kada radijator slabo grije, prije poziva majstoru vrijedi provjeriti njegov gornji dio i odzračni ventil. U mnogim slučajevima upravo nekoliko minuta potrebnih za ispuštanje zarobljenog zraka može vratiti normalno grijanje.