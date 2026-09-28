Toplotne pumpe sve traženije u Evropi, prodaja porasla više od 10 posto

Toplotne pumpe sve su traženije među evropskim domaćinstvima, a njihova prodaja u prvoj polovini 2026. godine porasla je za više od deset posto u odnosu na isti period prošle godine.

Prema podacima Evropskog udruženja za toplotne pumpe, EHPA, u 12 evropskih zemalja tokom prvih šest mjeseci ove godine prodano je oko 1,16 miliona uređaja. U istom periodu 2025. godine prodaja je iznosila oko 1,05 miliona.

Oporavak tržišta uslijedio je nakon dvije godine slabije potražnje. Na ponovni rast interesa uticale su promjene porezne politike u pojedinim zemljama, dostupne subvencije, ali i povećanje cijena nafte i plina, zbog čega dio domaćinstava traži drugačije načine grijanja.

Posebno važan faktor je odnos cijene električne energije i plina. Toplotne pumpe za rad koriste električnu energiju, pa njihova finansijska isplativost u velikoj mjeri zavisi od troškova struje.

Evropska unija zbog toga nastoji potaknuti države članice da smanje poreze i druge namete na električnu energiju, posebno tamo gdje su oni veći nego kod plina. Cilj je olakšati prelazak domaćinstava na električne sisteme grijanja i smanjiti korištenje fosilnih goriva.

Toplotne pumpe koriste energiju iz vanjskog zraka, tla ili vode i prenose je u unutrašnjost objekta. Zbog manje potrošnje fosilnih goriva ova tehnologija ima važno mjesto u evropskim planovima smanjenja emisija iz sektora grijanja.

Prodaja je prethodnih godina bila usporena zbog neizvjesnosti oko državnih poticaja, promjena energetskih politika i velikih razlika između cijena plina i električne energije. Najnoviji podaci, međutim, pokazuju da se evropsko tržište ponovo oporavlja, dok rast cijena energenata dodatno povećava interes za toplotne pumpe.

Podaci su objavljeni na osnovu analize Evropskog udruženja za toplotne pumpe.