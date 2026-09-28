Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija obilježila 30 godina rada

Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija obilježila je 30 godina postojanja i rada, a jubilej je bio prilika da se oda priznanje sadašnjim i bivšim pripadnicima jedinice za doprinos zaštiti ljudi i imovine na području općine Kalesija.

Svečanosti su prisustvovali načelnik Općine Kalesija Nermin Mujkanović, predsjedavajući Općinskog vijeća Damir Džafić, direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnjić, predstavnici institucija, privrednog sektora, udruženja i mjesnih zajednica, kao i pripadnici drugih vatrogasnih jedinica s područja Tuzlanskog kantona.

Načelnik Mujkanović čestitao je vatrogascima jubilej, ističući njihovu hrabrost, odgovornost i spremnost da pomognu građanima u najtežim situacijama.

„Trideset godina rada naše Profesionalne vatrogasne jedinice predstavlja tri decenije hrabrosti, odgovornosti i služenja građanima“, poručio je Mujkanović.

Čestitke je uputio i direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnjić, koji je ukazao na značaj rada vatrogasaca i potrebu daljeg unapređenja njihovog položaja i uslova rada.

Brašnjić je izrazio očekivanje da će izmjene Zakona o vatrogastvu doprinijeti boljem statusu vatrogasaca, naglasivši da njihov posao podrazumijeva veliku odgovornost i često lični rizik.

Tokom obilježavanja jubileja uručene su zahvalnice privrednicima, udruženjima, vijećnicima, quadistima, mjesnim zajednicama, drugim pojedincima i organizacijama koji su pružali podršku radu jedinice, kao i vatrogasnim jedinicama s područja Tuzlanskog kantona.

Tri decenije rada Profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija obilježene su i kao podsjećanje na značaj kontinuiranog ulaganja u opremu, kadrove i uslove rada službi koje imaju ključnu ulogu u zaštiti i spašavanju stanovništva.