Za projekte u Kalesiji više od 218 hiljada KM

Ali Huremović
Za projekte u Kalesiji više od 218 hiljada KM

Projekti u Kalesiji bit će podržani sa 218.239,71 KM, nakon što su načelnik Općine Kalesija Nermin Mujkanović i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisali ugovor o dodjeli i namjenskom korištenju sredstava.

Odobreni novac bit će usmjeren na realizaciju infrastrukturnih projekata u povratničkim mjesnim zajednicama Kalesija Centar i Memići.

Planirana je izgradnja javne rasvjete u Kalesija Centru, kao i rekonstrukcija mosta na rijeci Spreči u mjesnoj zajednici Memići.

Projekti u Kalesiji za sigurniju i kvalitetniju infrastrukturu

Realizacijom ovih projekata trebala bi biti unaprijeđena komunalna i saobraćajna infrastruktura, a cilj je stvaranje sigurnijih i kvalitetnijih uslova za život stanovnika ovih mjesnih zajednica.

Načelnik Općine Kalesija Nermin Mujkanović ocijenio je da sredstva predstavljaju značajnu podršku lokalnoj zajednici i nastavak saradnje sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

„Sredstva u iznosu od više od 218 hiljada KM od velikog su značaja za realizaciju infrastrukturnih projekata u Kalesija Centru i Memićima“, kazao je Mujkanović.

Ministar Fadil Alić naglasio je da podrška lokalnim zajednicama i projektima koji direktno utiču na kvalitet života građana ostaje jedan od prioriteta Ministarstva.

Posebno je istakao značaj ulaganja u povratničke sredine i projekte koji imaju direktnu korist za stanovništvo.

Potpisivanjem ugovora nastavlja se saradnja Općine Kalesija i resornog kantonalnog ministarstva na infrastrukturnim i razvojnim projektima.

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