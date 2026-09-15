„Nije bila Peta, bila je Deveta“ večeras na sceni Narodnog pozorišta Tuzla

Nije bila Peta, bila je Deveta naziv je krimi-komedije koja će večeras od 19:30 sati biti izvedena na sceni Narodnog pozorišta Tuzla.

Predstava autora Alda Nicolaja, u režiji Midhata Kušljugića, donosi priču ispunjenu crnim humorom, kriminalističkom intrigom, bračnim odnosima i nizom neočekivanih obrta.

U središtu radnje je bogatašica koja želi da se riješi svog muža i odlučuje angažovati ljubavnika kako bi ga nagovorila da počini ubistvo. Plan koji na početku djeluje pažljivo osmišljen ubrzo se pretvara u niz nesporazuma i komičnih situacija.

„Nije bila Peta, bila je Deveta“ spaja humor i kriminalističku intrigu

Predstava publici donosi tajne, sumnje, neobične motive i likove koji nisu uvijek ono što se na prvi pogled čine.

Kroz situacijsku komiku i elemente krimi-priče, „Nije bila Peta, bila je Deveta“ otvara i pitanje koliko daleko čovjek može otići pokušavajući promijeniti vlastiti život, ali i koliko je teško kontrolisati posljedice vlastitih odluka.

U predstavi igraju Ivana Perkunić Mešalić, Elmir Krivalić i Midhat Kušljugić.

Tuzlanska publika tako će još jednom imati priliku pogledati priču u kojoj se ljubav, novac, brak i zločin prepliću kroz niz duhovitih i nepredvidivih situacija.

Ulaznice su dostupne na biletarnici Narodnog pozorišta Tuzla, radnim danima od 10:00 do 13:00 sati, kao i od 18:30 sati na dan izvođenja predstave.