„Nije bila Peta, bila je Deveta“ večeras na sceni Narodnog pozorišta Tuzla

Ali Huremović
„Nije bila Peta, bila je Deveta“ večeras na sceni Narodnog pozorišta Tuzla

Nije bila Peta, bila je Deveta naziv je krimi-komedije koja će večeras od 19:30 sati biti izvedena na sceni Narodnog pozorišta Tuzla.

Predstava autora Alda Nicolaja, u režiji Midhata Kušljugića, donosi priču ispunjenu crnim humorom, kriminalističkom intrigom, bračnim odnosima i nizom neočekivanih obrta.

U središtu radnje je bogatašica koja želi da se riješi svog muža i odlučuje angažovati ljubavnika kako bi ga nagovorila da počini ubistvo. Plan koji na početku djeluje pažljivo osmišljen ubrzo se pretvara u niz nesporazuma i komičnih situacija.

„Nije bila Peta, bila je Deveta“ spaja humor i kriminalističku intrigu

Predstava publici donosi tajne, sumnje, neobične motive i likove koji nisu uvijek ono što se na prvi pogled čine.

Kroz situacijsku komiku i elemente krimi-priče, „Nije bila Peta, bila je Deveta“ otvara i pitanje koliko daleko čovjek može otići pokušavajući promijeniti vlastiti život, ali i koliko je teško kontrolisati posljedice vlastitih odluka.

U predstavi igraju Ivana Perkunić Mešalić, Elmir Krivalić i Midhat Kušljugić.

Tuzlanska publika tako će još jednom imati priliku pogledati priču u kojoj se ljubav, novac, brak i zločin prepliću kroz niz duhovitih i nepredvidivih situacija.

Ulaznice su dostupne na biletarnici Narodnog pozorišta Tuzla, radnim danima od 10:00 do 13:00 sati, kao i od 18:30 sati na dan izvođenja predstave.

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