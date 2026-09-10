„Žene u crvenom“ u subotu na sceni Narodnog pozorišta Tuzla

Selma Jatić

Narodno pozorište Tuzla u subotu, 12. septembra, publici donosi komediju „Žene u crvenom“, po tekstu Davora Špišića i u režiji Midhata Kušljugića. Predstava počinje u 19:30 sati.

U središtu priče su majka i kćerka koje, suočene s nemogućnošću vraćanja kredita, dolaze u bezizlaznu situaciju. Kada u njihov stan stigne bankarka kako bi pokrenula postupak zapljene, njih dvije odlučuju je uzeti za taoca i započeti pregovore o novim uslovima vraćanja kredita.

Kroz niz komičnih i neočekivanih situacija predstava otvara i pitanja svakodnevnih problema s kojima se suočavaju obični ljudi. Režiser Midhat Kušljugić humor koristi i za kritiku društvenih okolnosti koje utiču na život pojedinca.

U predstavi igraju Meliha Fakić, Elvira Aljukić, Jasmina Dedić Ibrić i Irma Mehinović.

Ulaznice se mogu kupiti na biletarnici Narodnog pozorišta Tuzla radnim danima od 10 do 13 sati, kao i od 18:30 sati na dan igranja predstave. Informacije o prodaji dostupne su i putem Viber broja 064 43 55 704.

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