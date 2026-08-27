„Bistri, Lupetalo i kofer tajni“ stiže na scenu Doma mladih Tuzla

U okviru manifestacije „Ljeto u Tuzli“, najmlađa publika i njihovi roditelji moći će pogledati predstavu za djecu „Bistri, Lupetalo i kofer tajni“, koja će biti izvedena u subotu, 29. augusta, na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla.

Predstava počinje u 12 sati, a ulaz za sve posjetioce je besplatan.

„Bistri, Lupetalo i kofer tajni“ nastala je prema tekstu bosanskohercegovačkog književnika Zejćira Hasića, u režiji Damira Altumbabića, a realizovana je u koprodukciji izdavačke kuće „Lijepa riječ“ i Teatra kabare Tuzla.

Kroz igru, humor i edukativne sadržaje, likovi Bistri i Lupetalo vode publiku u potragu za skrivenim porukama koje se nalaze u zagonetnom koferu.

Predstava je osmišljena tako da na zabavan način podstakne dječiju maštu, pismenost, ljubav prema knjizi i kritičko razmišljanje, a namijenjena je djeci, školarcima i porodicama koje vikend žele provesti uz pozorišni sadržaj.

Izvođenje predstave finansijski je podržao Grad Tuzla kroz program manifestacije „Ljeto u Tuzli“, zahvaljujući čemu je ulaz za publiku besplatan.

Predstava „Bistri, Lupetalo i kofer tajni“ bit će izvedena 29. augusta od 12 sati na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla.