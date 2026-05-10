Predstava “Drugačije pače” danas pred tuzlanskom publikom

Pozorište mladih Tuzle u nedjelju, 10. maja 2026. godine, najavljuje reprizu predstave za djecu „Drugačije pače“, koja će biti izvedena na sceni Bosanskog kulturnog centra TK s početkom u 15 sati.

Predstava je nastala kao rezultat rada grupe mlađeg uzrasta napredne faze „Dramskog studija za djecu, mlade i odrasle“. Inspirisana je bajkom „Ružno pače“ Hansa Christiana Andersena i donosi priču o različitosti, hrabrosti, prijateljstvu, porodici i pronalaženju vlastitog mjesta.

Kroz igru, pjesmu i ples, publika prati neobično pače koje se suočava s podsmijehom i osudom, ali ne odustaje od sebe. Predstava je namijenjena djeci svih uzrasta, ali i odraslima koji žele podsjetnik na važnost dobrote i vjere u sebe.

U predstavi igra 20 polaznika uzrasta od osam do 14 godina: Matinatsa Dalia Topčagić, Emina Halilović, Rusmir Bundavica, Benjamin Sejranić, Una Lelić, Zerina Katanić, Emir Sadiković, Emir Galešić, Klara Babić, Edin Ferhatbegović, Ali Tomić, Selma Imamović, Edina Ibrišimović, Adi Muminović, Danis Malkić, Sami Mehić, Adian Imamović, Zoja Aljić, Emil Đulbić i Nora Hamović.

Pedagoški rad i režiju predstave potpisuju Tarik Dedajić, Edina Topčagić i Elma Smajilbegović.

Informacije i rezervacije mjesta dostupne su na broj telefona 061 36 56 00, saopćeno je iz Pozorišta mladih Tuzle.