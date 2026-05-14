Pozorišna predstava „Kriva“ donosi priču o femicidu i okrivljavanju žrtava

U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona danas je održana press konferencija povodom premijere pozorišne predstave „Kriva“, koja će premijerno biti izvedena 16. maja 2026. godine u okviru BKC-ove pozorišne sezone 2025/2026.

Predstava „Kriva“, čiji tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić, nastala je u produkciji UG STARA ŠKOLA i koprodukciji sa JU Bosanski kulturni centar TK.

Riječ je o savremenom i društveno angažovanom pozorišnom projektu koji kroz formu apsurda tematizira nasilje nad ženama, ali i odnos društva prema žrtvama, posebno u kontekstu medija, društvenih mreža, javnog prostora i institucionalnog sistema.

Autorica i rediteljica predstave Alisa Brkić istakla je da cilj nije bio ispričati jednu konkretnu ili realističnu priču, nego ukazati na paradoks društva u kojem se žrtva često okrivljuje za nasilje koje je nad njom počinjeno.

– Fascinirala me količina osuda i komentara u kojima se odgovornost prebacuje na žrtvu. Upravo to me inspirisalo da se bavim ovom temom. Odlučila sam se za formu apsurda kako bih izbjegla patetiku i univerzalizovala problem, jer ovo nije pitanje jednog slučaja, jednog mjesta ili samo Bosne i Hercegovine, nego mnogo šire društvene pojave – kazala je Brkić.

Dodala je da je predstava kamernog tipa kako bi publika bila što bliže samom problemu i emociji na sceni.

– Željeli smo da publika osjeti da smo svi dio ovog problema i da niko ne može ostati potpuno po strani – poručila je Brkić, dodajući da je plan da predstava, nakon Tuzle, bude izvedena i širom Tuzlanskog kantona, ali i na pozorišnim festivalima.

Glumica Nina Terzić, koja u predstavi tumači više različitih likova, istakla je da predstava ukazuje i na činjenicu da žene često ne pružaju podršku drugim ženama koje su žrtve nasilja.

– Kroz pojedine scene vidimo da žrtva ostaje sama i prepuštena sebi, čak i onda kada bi trebala imati najveću podršku. Još uvijek živimo u konzervativnom društvu koje nameće obrasce ponašanja poput “šuti i trpi”. To je nešto o čemu se mora govoriti – kazala je Terzić.

Naglasila je da bi teme poput femicida morale biti zastupljene i u obrazovnom sistemu.

– Voljela bih da ne moramo govoriti o ovim stvarima, ali moramo. Kroz kulturu, obrazovanje i sport potrebno je razvijati svijest kod mladih ljudi kako bi se nasilje preveniralo. Najgore je što se nakon nekoliko dana femicid relativizira i zaboravlja, a time se otvara prostor za novo nasilje – upozorila je Terzić.

Glumac i producent predstave Hazim Mujčinović istakao je da se društvo često udaljava od teških tema i okreće isključivo zabavi.

– Kao društvo bježimo od problema kroz lake forme i zabavu, dok ozbiljne teme ostaju po strani. Ova predstava ne zabavlja publiku nego joj šalje jasnu poruku o društvu u kojem živimo. Ona je svojevrsna opomena – rekao je Mujčinović.

Dodao je da u predstavi igra i lik nasilnika, koji simbolizuje obrasce manipulacije i nasilja prisutne u društvu.

– Proces rada na ovoj predstavi dodatno me motivisao da se kroz umjetnost skrene pažnja na problem femicida, jer je to problem koji se tiče svih nas – poručio je Mujčinović, koji je naglasio da predstava izuzev Bosanskog kulturnog centra TK još uvijek nije dobila podršku sa drugih adresa, te da je cijeli proces nastanka predstave uspješno okončan zahvljujući entuzijazmu troje glumaca.

Predstava „Kriva“ premijerno će biti izvedena 16. maja u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona sa početkom u 19.30 sati.