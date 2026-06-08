Komedija “Fikro u (h)raljama života” večeras u BKC-u Tuzla

U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona večeras će biti izvedena komedija “Fikro u (h)raljama života”, autorski projekat glumca Armina Ćatića.

Predstava počinje u 20 sati, a riječ je o autentičnoj komediji, odnosno monodrami, koja kroz humor i duh običnog čovjeka govori o svakodnevnim izazovima, društvenim apsurdima i snalaženju u savremenom životu.

Lik Fikre publiku vodi kroz priču u kojoj se prepoznaju sudari nekadašnjeg jednostavnijeg načina života i današnjih trendova, od modernih životnih filozofija do nametnutih pravila o uspjehu, zdravlju i svakodnevici.

Kroz predstavu se, uz humoristične opservacije, otvara i priča o putu umjetnika, njegovim počecima, zrelosti i stalnoj potrazi za istinom u vremenu koje se brzo mijenja.

Ulaznice po cijeni od 30 KM dostupne su putem sistema Entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla.

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Marketing službi Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, radnim danima od 8 do 15 sati, putem e-maila [email protected] ili na broj telefona 035 311 070.