Bitcoin snažno porastao i premašio 70.000 dolara

Adin Jusufović
foto:: Jakub Žerdzicki/unsplash.com

Bitcoin je snažno porastao i prvi put nakon više od dva mjeseca premašio granicu od 70.000 dolara, dok je u jednom trenutku dostigao vrijednost od oko 71.700 dolara.

Najveća svjetska kriptovaluta zabilježila je dvocifren dnevni rast, a jačanju tržišta doprinijeli su pad prinosa na američke državne obveznice, slabiji dolar i novi optimizam u vezi s regulacijom kriptovaluta u Sjedinjenim Američkim Državama.

Rast nije bio ograničen samo na Bitcoin. Ethereum je također snažno ojačao, dok je ukupna vrijednost tržišta kriptovaluta značajno porasla.

Dodatni podsticaj investitorima dale su poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa o potrebi usvajanja zakona koji bi jasnije uredio tržište digitalne imovine u SAD-u.

Nagli rast cijena istovremeno je pogodio investitore koji su se kladili na pad kriptovaluta. Prema podacima CoinGlassa, likvidirane su kratke pozicije vrijedne nekoliko milijardi dolara, što je dodatno ubrzalo rast tržišta.

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