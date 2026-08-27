Meta uvodi velika ograničenja na Instagramu i Facebooku za djecu

Instagram i Facebook za djecu i tinejdžere u Sjedinjenim Američkim Državama uskoro bi trebali izgledati drugačije nakon što je Meta pristala na veliku nagodbu koja uključuje milijarde dolara i niz novih ograničenja za korisnike mlađe od 18 godina.

Dogovor je postignut u sudskom postupku u kojem su američke savezne države tvrdile da je Meta dizajnirala Facebook i Instagram na način koji podstiče pretjerano korištenje među djecom i tinejdžerima, istovremeno umanjujući rizike koje takve funkcije mogu imati za mlade korisnike. Meta u okviru nagodbe nije priznala krivicu.

Jedna od najvećih promjena bit će podrazumijevano dnevno ograničenje korištenja od dva sata za korisnike mlađe od 18 godina. Tinejdžeri ga neće moći samostalno isključiti, već će za produženje vremena biti potrebna saglasnost roditelja.

Predviđeno je i blokiranje korištenja aplikacija između ponoći i šest sati ujutro, osim ako roditelj ne odobri drugačije. Obavijesti će mladim korisnicima biti isključene tokom noći, ali i tokom školskog vremena, između 8 i 15 sati.

Promjene za Instagram i Facebook za djecu i tinejdžere obuhvatit će i skrivanje broja lajkova i reakcija korisnicima mlađim od 18 godina, zabranu filtera koji simuliraju estetske i plastične zahvate, kao i mogućnost izbora sadržaja koji nije personaliziran algoritmom prema interesima korisnika.

Meta će morati unaprijediti i provjeru starosti korisnika kako bi lakše prepoznala profile osoba mlađih od 18 godina, ali i uklanjala račune djece mlađe od 13 godina. Provođenje dogovorenih mjera trebao bi nadzirati i nezavisni revizor.

Nagodba još mora dobiti odobrenje suda. Reuters navodi da bi ukupna vrijednost povezanih nagodbi mogla dostići 18 milijardi dolara tokom deset godina, dok je ured glavnog državnog tužioca Kalifornije multilateralni sporazum sa saveznim državama procijenio na do 17 milijardi dolara.

Spor je pokrenut nakon optužbi da je Meta prikupljala podatke djece mlađe od 13 godina bez saglasnosti roditelja te koristila funkcije za koje su države tvrdile da podstiču kompulzivno korištenje društvenih mreža.

Kalifornijski državni tužilac Rob Bonta nagodbu je predstavio kao veliki pomak u zaštiti djece na internetu, dok je Meta poručila da bi slične mjere trebale uvesti i druge velike platforme. Dio dogovora upravo predviđa dodatno pooštravanje nekih ograničenja ukoliko slična pravila prihvate konkurentske društvene mreže.

Ako druge velike platforme prihvate isti okvir, dnevno ograničenje moglo bi biti smanjeno sa dva na jedan sat, dok bi noćna blokada bila produžena na period od 22 do 7 sati.

Dogovor o promjenama koje se odnose na Instagram i Facebook za djecu i tinejdžere mogao bi imati šire posljedice i za TikTok, YouTube i Snapchat, koji se također suočavaju s pritiskom regulatora i sudskim postupcima zbog načina na koji njihove platforme utiču na maloljetne korisnike.