KK Jedinstvo Tuzla pripreme za novu sezonu obavlja na Muškoj vodi

KK Jedinstvo Tuzla pripreme za novu sezonu obavlja u Kompleksu Muška voda, gdje ekipa pod vodstvom trenerice Mare Lakić i stručnog štaba radi na fizičkoj i taktičkoj pripremi za predstojeće izazove.

Tuzlanske košarkašice boravak na Muškoj vodi koriste za intenzivne treninge, zajednički rad i podizanje forme pred početak nove sezone.

Iz Kompleksa Muška voda naveli su da im je zadovoljstvo što je KK Jedinstvo Tuzla upravo ovu lokaciju odabralo za pripremni period, ističući uslove za trening, mirno okruženje i sportsku infrastrukturu.

KK Jedinstvo Tuzla pripreme tako nastavlja u ambijentu koji bi ekipi trebao omogućiti kvalitetan rad i dodatno uigravanje pred zvanične utakmice.

Ekipa koju predvodi Mara Lakić u narednom periodu će nastaviti s pripremnim aktivnostima, s ciljem da što spremnije dočeka početak nove sezone.