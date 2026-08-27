/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 27. august

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 27. august

Bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine u BiH, umro je u 85. godini života.

Centralna izborna komisija BiH zaključila je birački spisak za Opće izbore 4. oktobra, na kojem se nalazi 3.408.517 birača, dok je za glasanje izvan zemlje registrovano njih 48.074.

Zbog prekoračenja dozvoljenih emisija i problema sa zagađenjem iz Termoelektrane Tuzla zatražena je smjena Uprave i pokrenut hitni inspekcijski nadzor, uz najavu dodatnih mjera nakon izvještaja inspekcije.

Građani Tuzle od sada putem sistema e-peticija mogu online pokretati inicijative o problemima u svojoj zajednici, a prijedlozi koji prikupe dovoljan broj validnih potpisa bit će upućeni nadležnim gradskim službama.

Poslodavci FBiH: Udruženje poslodavaca Federacije BiH od političkih stranaka traži stabilnije propise, konkurentnije porezno opterećenje, efikasnije institucije i sistemska rješenja koja bi privredi omogućila sigurnije dugoročno planiranje.

Među najčitanijim vijestima na rtvslon.ba danas su hapšenja u akciji „Catering“, radovi u školama Tuzlanskog kantona, pad proizvodnje električne energije i uglja te crveno upozorenje zbog visokih temperatura.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u rasprodanom Mejdanu protiv Italije otvara drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

U nastavku dnevnika donosimo pregled najavljenih planskih isključenja električne energije na području Tuzlanskog kantona.

Na kraju dnevnika donosimo vremensku prognozu i pregled očekivanih vremenskih prilika u narednim danima.