/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 26. august

U Dnevniku TV Slon Crno i bijelo donosimo pregled događaja koji su obilježili ovu srijedu, 26. august 2026. godine:

Nakon višednevnih problema na Bloku 4 Termoelektrane Tuzla, emisije čvrstih čestica vraćene su u projektovane vrijednosti, dok je Gradsko vijeće Tuzla usvojilo niz zaključaka i zatražilo dodatne odgovore o odgovornosti i kontroli rada postrojenja.

Obilježena je i 36. godišnjica tragedije u jami Dobrnja Jug, u kojoj je 26. augusta 1990. godine poginulo 180 rudara.

Donosimo i nove informacije iz predmeta „Donja Jablanica“, detalje akcije SIPA-e „Han“, pregled ovjerenih kandidata za Predsjedništvo BiH na Općim izborima, kao i priču o planiranoj solarnoj elektrani RMU Banovići vrijednoj oko 34 miliona KM.

Tu su i informacije o radovima kod Mosta s kipovima, prvom međunarodnom festivalu lutijera u Tuzli, manifestaciji Graffiti Jam Unity 3, te razgovor s košarkaškim reprezentativcem Alijom Islamovićem uoči utakmice Bosne i Hercegovine protiv Italije u Mejdanu.

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