Galib Hasić iz Kladnja preminuo u 102. godini, načelnik općine objavio oproštajnu poruku

U Kladnju je u 102. godini života preminuo Galib Hasić, dugogodišnji bivši uposlenik Općine Kladanj i osoba koja je, bila među najstarijim stanovnicima ove lokalne zajednice.

Načelnik Općine Kladanj Edis Šarić u oproštajnoj poruci istakao je da je Hasić značajan dio svog radnog vijeka posvetio radu u općinskoj administraciji, obavljajući odgovorne dužnosti i dajući doprinos razvoju lokalne zajednice.

Naglašeno je da je Hasić svojim iskustvom, predanošću i ljudskošću ostavio trajan trag među generacijama s kojima je sarađivao, te da će biti upamćen kao vrijedan i poštovan čovjek koji je svoj život posvetio služenju zajednici.

Porodici, rodbini i prijateljima načelnik Kladnja je uputio izraze saučešća.