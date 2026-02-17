Top za Ramazan u Kladnju ove godine ponovo će se oglasiti sa Numanovića krša nakon gotovo jednog vijeka tišine, vraćajući u život običaj koji je duboko ukorijenjen u duhovnoj i kulturnoj tradiciji ovog kraja. Ponovno postavljanje topa označava obnovu stare ramazanske prakse kojom se pucnjem najavljivalo vrijeme iftara i okupljanje porodica.

Za stanovnike Kladnja ovo nije samo simboličan čin već povratak dijela identiteta koji je preživio različite periode i društvene promjene. Tradicija je, i kada se nije javno obilježavala, ostajala prisutna u sjećanjima i pričama koje su se prenosile među generacijama, a top za Ramazan u Kladnju sada ponovo dobija svoje mjesto u stvarnom prostoru i svakodnevici.

Realizaciju inicijative podržali su gradonačelnik Edis Šarić, Općinska uprava Kladanj i Medžlis Islamske zajednice Kladanj, koji su zajednički radili na tome da se ovaj običaj vrati u ramazanski život grada. Time je, uz vjersku dimenziju, naglašena i važnost očuvanja lokalne baštine i kontinuiteta tradicije.

Zvuk koji će se svake večeri širiti sa uzvišenja iznad grada nosit će posebnu poruku zajedništva i duhovne povezanosti. Top za Ramazan u Kladnju biće znak vremena iftara, ali i podsjetnik na trajnost običaja koji nadživljavaju generacije i ostaju dio kolektivnog pamćenja.