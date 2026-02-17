Top za Ramazan u Kladnju ponovo se oglašava nakon sto godina tišine

Nedžida Sprečaković
Top za Ramazan u Kladnju ponovo se oglašava nakon sto godina tišine
Top za Ramazan u Kladnju ponovo se oglašava nakon sto godina tišine

Top za Ramazan u Kladnju ove godine ponovo će se oglasiti sa Numanovića krša nakon gotovo jednog vijeka tišine, vraćajući u život običaj koji je duboko ukorijenjen u duhovnoj i kulturnoj tradiciji ovog kraja. Ponovno postavljanje topa označava obnovu stare ramazanske prakse kojom se pucnjem najavljivalo vrijeme iftara i okupljanje porodica.

Za stanovnike Kladnja ovo nije samo simboličan čin već povratak dijela identiteta koji je preživio različite periode i društvene promjene. Tradicija je, i kada se nije javno obilježavala, ostajala prisutna u sjećanjima i pričama koje su se prenosile među generacijama, a top za Ramazan u Kladnju sada ponovo dobija svoje mjesto u stvarnom prostoru i svakodnevici.

Realizaciju inicijative podržali su gradonačelnik Edis Šarić, Općinska uprava Kladanj i Medžlis Islamske zajednice Kladanj, koji su zajednički radili na tome da se ovaj običaj vrati u ramazanski život grada. Time je, uz vjersku dimenziju, naglašena i važnost očuvanja lokalne baštine i kontinuiteta tradicije.

Zvuk koji će se svake večeri širiti sa uzvišenja iznad grada nosit će posebnu poruku zajedništva i duhovne povezanosti. Top za Ramazan u Kladnju biće znak vremena iftara, ali i podsjetnik na trajnost običaja koji nadživljavaju generacije i ostaju dio kolektivnog pamćenja.

Top za Ramazan u Kladnju ponovo se oglašava nakon sto godina tišine
Aktivnosti u Kladnju oči Ramazana

 

pročitajte i ovo

Istaknuto

Najvažnije noći u Ramazanu – Lejletul-Bedr i Lejletul-Kadr u mjesecu posta

Magazin

Hurma u ramazanu: Nutritivne vrijednosti i bogatstvo voćke kojom se prekida...

Vijesti

U četvrtak prvi dan posta, poznati iznosi sadekatul-fitra i zekata

Istaknuto

Ramazan 2026 u Bosni i Hercegovini – prvi dan posta 19....

Tuzla i TK

Zbog snijega obustavljen saobraćaj na putu Kladanj–Živinice

Istaknuto

Ulaganja u vodoprivredu u Živinicama, Srebreniku i Kladnju 843.000 KM

Vijesti

Ifeti Karić nakon ubistva muža puštena da se brani sa slobode

Vijesti

Pronevjera u službi, uhapšen muškarac iz Gračanice

Tuzla i TK

Smanjen Plan proljetne sjetve u TK za 2026 godinu

Vijesti

Obustavljen saobraćaj na putu Tuzla – Sarajevo

Tuzla i TK

Emir Halilović prvak BiH, velika titula za KBS Orkka Lukavac

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]