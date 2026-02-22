Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla nakon višegodišnje pauze

Albina Vicković
Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla, imam govori tokom snimanja izjave u enterijeru džamije
Razgovor sa imamom u obnovljenom enterijeru Šarene džamije u Tuzli uoči ramazana

Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla dolazi nakon restauracije i otvaranja u okviru Dana vakufa 2025, uz ramazanski program i poruke imama.

Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla donosi povratak ramazanske prakse

Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla vjernici dočekuju nakon što je Behram-begova džamija restaurirana i ponovo otvorena u maju 2025. godine u okviru manifestacije Dani vakufa. Ovaj historijski vjerski objekt, smješten u staroj gradskoj jezgri, smatra se najstarijom džamijom na području Tuzle i jednim od njenih prepoznatljivih simbola.

Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla, detalj enterijera nakon restauracije
Enterijer Šarene džamije u Tuzli nakon završene obnove

Nakon višegodišnje pauze i opsežnih radova, u džamiji se ponovo redovno obavljaju dnevni namazi, džuma i druge džematske aktivnosti. Povratak vjernika u obnovljeni prostor označio je nastavak kontinuiteta koji na ovom mjestu traje stoljećima.

O značaju obnove i početka ramazana razgovarali smo sa hafizom Ismailom ef. Fazlovićem, imamom Behram-begove džamije, koji podsjeća da je vjerski život nastavljen odmah po ponovnom otvaranju.

Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla, imam daje izjavu o ramazanskom programu
Imam Šarene džamije u Tuzli, hafiz Ismail ef. Fazlović govori o značaju ramazana u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla

Od ponovnog otvaranja džamije 5. maja prošle godine, vjerske aktivnosti se odvijaju bez smetnji. Obavljaju se dnevni namazi, džuma i brojne druge džematske aktivnosti, i džamija je ponovo živo mjesto okupljanja“, kaže efendija Fazlović.

Prema historijskim izvorima, Behram-begova džamija izgrađena je 1533. godine u ranom osmanskom periodu. Ramazan se na ovom mjestu dočekuje generacijama, a višestoljetna tradicija vezana je uz isti prostor i istu zajednicu.

Tokom obnove, džematlije i građani s posebnom pažnjom pratili su kako se džamija vraća u svoje prepoznatljivo ruho, a sam povratak u prostor za mnoge je imao snažnu emotivnu dimenziju, ističe Fazlović. Dodaje da značaj ovog objekta daleko nadilazi zidove džamije.

 

Ne samo džematlijama nego i široj zajednici ova džamija je nedostajala. Ljudi su nam često govorili koliko im znači i koliko je doživljavaju kao simbol Tuzle“, navodi imam Behram-begove džamije.

Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla uz teravije, mukabele i iftare

Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla biće obilježen pojačanim vjerskim sadržajem i dnevnim okupljanjima vjernika. U džematu je pripremljen ramazanski raspored koji uključuje redovne namaze, teravih-namaz, mukabele i zajedničke iftare, ali i aktivnosti pomoći socijalno ugroženim porodicama.

Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla, pogled na molitveni prostor sa galerije
Pogled sa mahfila na obnovljeni prostor Šarene džamije u Tuzli

Planiran je bogat program i džematske aktivnosti. Najvažniji su dnevni namazi i teravih namaz koji je specifičan za mjesec ramazana. Imat ćemo mukabele, zajedničke iftare, posjete i pomoć porodicama u potrebi“, kaže Fazlović.

Ramazanski dani, pojašnjava, nose drugačiji ritam i osjećaj ispunjenosti, jer su ispunjeni sadržajem od ranih jutarnjih sati do kasno navečer.

Ramazansko vrijeme je posebno jer je dinamično, imamo više korisnog sadržaja i više ibadeta. Ljudi tada osjete posebnu vrstu unutrašnje ispunjenosti“, ističe hafiz Ismail ef. Fazlović, imam Šarene džamije.

Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla, kadar tokom razgovora sa imamom

Tokom odabranih noći planirani su i dodatni programi, uključujući sadržaje za djecu i porodice, kako bi ramazanska atmosfera bila prisutna u cijelom džematu. Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla tako protiče u znaku ponovnog okupljanja i nastavka višestoljetne tradicije u obnovljenom prostoru.

“Pred iftar” donosi video priču o Šarenoj džamiji 

Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla, centralni enterijer i luster
Centralni dio enterijera Šarene džamije nakon obnove

Podsjećamo, Ramazansku atmosferu prati i poseban televizijski sadržaj. Pozivamo vas da budete uz ramazanski program RTV Slon pod nazivom Pred Iftar, koji i ove godine donosi razgovore, duhovne poruke, priče iz zajednice i podsjećanja na vrijednosti mjeseca posta. Kroz ramazanski program RTV Slon gledatelje vodi Adin Jusufović, uz sadržaj prilagođen vremenu pred iftar i temama koje su bliske svakodnevnom životu vjernika.

U večerašnjem izdanju, između ostalog pogledajte tv priču o Šarenoj džamiji. 

Emisija Pred Iftar osmišljena je kao miran uvod u vrijeme iftara, uz sadržaj koji informiše, smiruje i povezuje, pa gledatelji mogu svakodnevno pred akšam biti dio ramazanske atmosfere kroz program RTV Slon.

Ramazan 2026 u Bosni i Hercegovini – prvi dan posta 19. februara, Bajram 20. marta

