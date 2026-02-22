Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla dolazi nakon restauracije i otvaranja u okviru Dana vakufa 2025, uz ramazanski program i poruke imama.

Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla donosi povratak ramazanske prakse

Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla vjernici dočekuju nakon što je Behram-begova džamija restaurirana i ponovo otvorena u maju 2025. godine u okviru manifestacije Dani vakufa. Ovaj historijski vjerski objekt, smješten u staroj gradskoj jezgri, smatra se najstarijom džamijom na području Tuzle i jednim od njenih prepoznatljivih simbola.

Nakon višegodišnje pauze i opsežnih radova, u džamiji se ponovo redovno obavljaju dnevni namazi, džuma i druge džematske aktivnosti. Povratak vjernika u obnovljeni prostor označio je nastavak kontinuiteta koji na ovom mjestu traje stoljećima.

O značaju obnove i početka ramazana razgovarali smo sa hafizom Ismailom ef. Fazlovićem, imamom Behram-begove džamije, koji podsjeća da je vjerski život nastavljen odmah po ponovnom otvaranju.

„Od ponovnog otvaranja džamije 5. maja prošle godine, vjerske aktivnosti se odvijaju bez smetnji. Obavljaju se dnevni namazi, džuma i brojne druge džematske aktivnosti, i džamija je ponovo živo mjesto okupljanja“, kaže efendija Fazlović.

Prema historijskim izvorima, Behram-begova džamija izgrađena je 1533. godine u ranom osmanskom periodu. Ramazan se na ovom mjestu dočekuje generacijama, a višestoljetna tradicija vezana je uz isti prostor i istu zajednicu.

Tokom obnove, džematlije i građani s posebnom pažnjom pratili su kako se džamija vraća u svoje prepoznatljivo ruho, a sam povratak u prostor za mnoge je imao snažnu emotivnu dimenziju, ističe Fazlović. Dodaje da značaj ovog objekta daleko nadilazi zidove džamije.

„Ne samo džematlijama nego i široj zajednici ova džamija je nedostajala. Ljudi su nam često govorili koliko im znači i koliko je doživljavaju kao simbol Tuzle“, navodi imam Behram-begove džamije.

Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla uz teravije, mukabele i iftare

Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla biće obilježen pojačanim vjerskim sadržajem i dnevnim okupljanjima vjernika. U džematu je pripremljen ramazanski raspored koji uključuje redovne namaze, teravih-namaz, mukabele i zajedničke iftare, ali i aktivnosti pomoći socijalno ugroženim porodicama.

„Planiran je bogat program i džematske aktivnosti. Najvažniji su dnevni namazi i teravih namaz koji je specifičan za mjesec ramazana. Imat ćemo mukabele, zajedničke iftare, posjete i pomoć porodicama u potrebi“, kaže Fazlović.

Ramazanski dani, pojašnjava, nose drugačiji ritam i osjećaj ispunjenosti, jer su ispunjeni sadržajem od ranih jutarnjih sati do kasno navečer.

„Ramazansko vrijeme je posebno jer je dinamično, imamo više korisnog sadržaja i više ibadeta. Ljudi tada osjete posebnu vrstu unutrašnje ispunjenosti“, ističe hafiz Ismail ef. Fazlović, imam Šarene džamije.

Tokom odabranih noći planirani su i dodatni programi, uključujući sadržaje za djecu i porodice, kako bi ramazanska atmosfera bila prisutna u cijelom džematu. Prvi ramazan u obnovljenoj Šarenoj džamiji Tuzla tako protiče u znaku ponovnog okupljanja i nastavka višestoljetne tradicije u obnovljenom prostoru.

“Pred iftar” donosi video priču o Šarenoj džamiji

Podsjećamo, Ramazansku atmosferu prati i poseban televizijski sadržaj. Pozivamo vas da budete uz ramazanski program RTV Slon pod nazivom Pred Iftar, koji i ove godine donosi razgovore, duhovne poruke, priče iz zajednice i podsjećanja na vrijednosti mjeseca posta. Kroz ramazanski program RTV Slon gledatelje vodi Adin Jusufović, uz sadržaj prilagođen vremenu pred iftar i temama koje su bliske svakodnevnom životu vjernika.

U večerašnjem izdanju, između ostalog pogledajte tv priču o Šarenoj džamiji.

Emisija Pred Iftar osmišljena je kao miran uvod u vrijeme iftara, uz sadržaj koji informiše, smiruje i povezuje, pa gledatelji mogu svakodnevno pred akšam biti dio ramazanske atmosfere kroz program RTV Slon.

