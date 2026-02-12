Ramazan 2026 u Bosni i Hercegovini počinje zalaskom sunca 18. februara kada se klanja prva teravija, dok je prvi dan posta 19. februara. Bajram se obilježava 20. marta, nakon mjeseca koji za mnoge vjernike nosi duboku tišinu, ali i posebnu bliskost među ljudima. U domovima se već osjete pripreme, smireniji razgovori i pažljivije planiranje dana, jer ramazan mijenja ritam svakodnevice.

Ovaj mjesec se često doživljava kao vrijeme povratka unutrašnjem balansu. Post od zore do zalaska sunca jeste tjelesno odricanje, ali vjernici naglašavaju da je još važnije suzdržati se od teških riječi, loših postupaka i naglih reakcija. Ramazan unosi svjesnost u male stvari, u način na koji se govori, gleda i postupa.

Ramazan 2026 u Bosni i Hercegovini i njegov duhovni smisao

Ramazan 2026 u Bosni i Hercegovini donosi snažan osjećaj zajedništva. Teravih namazi svake večeri okupljaju veliki broj ljudi, a džamijski prostori dobijaju posebnu živost. Tišina prije početka namaza, učenje Kur’ana i zajedničke dove stvaraju osjećaj pripadnosti i smirenosti.

Tokom ramazana mnogi produžuju vrijeme provedeno u molitvi i razmišljanju. Post podsjeća na vrijednost strpljenja i suosjećanja. Glad i žeđ tokom dana bude empatiju prema onima koji su u potrebi, pa su sadaka i različiti oblici pomoći posebno prisutni. U posljednjoj trećini mjeseca dodatno se oživljava noćni ibadet, a posebno se iščekuje Lejletul-Kadr.

Pročitajte i ovo

Objavljena ramazanska vaktija: Evo u koliko sati počinje post prvog dana

Ramazan u Bosni i Hercegovini, gradovi, top i čekanje iftara

Ramazan 2026 u Bosni i Hercegovini prepoznaje se i po oživljenim starim običajima. U više gradova ponovo je zaživjela tradicija da se pucnjem topa označava vrijeme iftara. Taj zvuk ima posebnu simboliku jer prekida cjelodnevni post i najavljuje trenutak olakšanja.

U Tuzli se iftar označava pucnjem topa sa Kicelja, što je posljednjih godina ponovo postalo dio ramazanske slike grada. U Sarajevu se tradicionalno top oglašava sa Žute tabije, odakle se zvuk širi starom gradskom jezgrom i padinama oko Baščaršije. Slična praksa obnovljena je i u još nekim sredinama širom zemlje, pa pucanj topa ponovo povezuje prošlost i sadašnjost.

Nekoliko minuta prije iftara ulice nakratko utihnu. Ljudi žure kućama, svjetla u kuhinjama su upaljena, a u zraku se miješaju mirisi svježe pečenih lepina i somuna. Redovi ispred pekara pred akšam postali su prepoznatljiv ramazanski prizor. Topao somun u ruci često je prvi znak da je iftar blizu.

Ramazanska hrana i iftarska toplina doma

Ramazan 2026 u Bosni i Hercegovini nosi posebnu emociju iftarskog stola. Trenutak kada se čuje ezan i kada se post prekida hurmom i vodom često je ispunjen tihom zahvalnošću. Nakon prvog zalogaja razgovor postaje opušteniji, a umor dana polako nestaje.

Na soframa su domaće supe, pite, variva i kolači, ali i nezaobilazni somuni koji se lome rukama i dijele za stolom. Miris lepina iz pekare i para iz tanjira vraćaju energiju i bude osjećaj doma. Porodice nastoje iftar dočekati zajedno, makar to značilo kratko pomjeranje svih obaveza.

Iftari su i društveni događaj. Pozivi prijateljima i rodbini jačaju veze, a zajednički obrok dobija dodatnu vrijednost kroz susret i razgovor.

Milost, sadaka i poruke ramazanskih dana

Ramazan 2026 u Bosni i Hercegovini posebno naglašava milost i brigu za druge. Humanitarne akcije, prikupljanje pomoći i diskretna davanja postaju dio svakodnevice. Posjećuju se stariji, pomažu porodice slabijeg imovinskog stanja i dijeli hrana onima koji nisu u mogućnosti pripremiti iftar.

Vjernici nastoje biti pažljiviji jedni prema drugima, smiriti nesuglasice i obnoviti narušene odnose. Lijepa riječ i strpljenje smatraju se vrijednim djelima.

Ramazansku atmosferu prati i poseban televizijski sadržaj. Pozivamo vas da budete uz ramazanski program RTV Slon pod nazivom Pred Iftar, koji i ove godine donosi razgovore, duhovne poruke, priče iz zajednice i podsjećanja na vrijednosti mjeseca posta. Kroz ramazanski program RTV Slon gledatelje vodi Adin Jusufović, uz sadržaj prilagođen vremenu pred iftar i temama koje su bliske svakodnevnom životu vjernika.

Emisija Pred Iftar osmišljena je kao miran uvod u vrijeme iftara, uz sadržaj koji informiše, smiruje i povezuje, pa gledatelji mogu svakodnevno pred akšam biti dio ramazanske atmosfere kroz program RTV Slon.