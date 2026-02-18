Ramazanski top ponovo se oglasio u Kladnju nakon skoro 100 godina tišine

U Kladnju se večeras nije oglasio samo top. Oglasila se historija, tradicija i srce jednog grada. Nakon skoro 100 godina tišine, ramazanski top ponovo je zauzeo svoje mjesto na Numanović kršu, vraćajući Kladnju zvuk koji starije generacije pamte, a o kojem su mlađi slušali kao o legendi.

Zahvaljujući inicijativi načelnika Općine Kladanj Edisa Šarića, ovaj simbol ramazana i identiteta kraja vraćen je tamo gdje pripada, na mjesto s kojeg je nekada obilježavao dolazak iftara i okupljao ljude u posebnom osjećaju zajedništva.

Pucanj iz topa nije bio samo znak iftara. Bio je snažna poruka nade, vjere i postojanosti, zvuk koji spaja prošlost i budućnost i podsjeća na ono što Kladanj jeste i što želi sačuvati.

Građani Kladnja večeras su svjedočili povratku dijela sebe, povratku tradicije, dostojanstva i ponosa. Emocije na licima prisutnih govorile su više od riječi, a atmosfera je pokazala koliko ovakvi trenuci znače zajednici.

Manifestacija „Ramazan u Kladnju – Povratak ramazanskog topa stoljetne tradicije“, u organizaciji Općine Kladanj i Medžlisa Islamske zajednice Kladanj, okupila je veliki broj građana na platou ispred zgrade Pošte. Program je bio upotpunjen ilahijama i kasidama, mirisom halve i kahve, te posebnom ramazanskom atmosferom.

Posebnu ljepotu događaju dala su mektebska djeca, čija su radost i iskrenost bili podsjetnik da se tradicija ne vraća zbog prošlosti, nego zbog budućnosti.

Prisutnima su se obratili načelnik Edis Šarić i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Kladanj Asim ef. Esmić, naglašavajući da ramazanski top nije samo običaj, već simbol ponosa i vjernosti vrijednostima koje su kroz historiju čuvale identitet ovog kraja.

Uz veliki broj građana, događaju su prisustvovali i državni zastupnik Midhat Čaušević, vijećnici, direktori javnih ustanova i preduzeća, mladi i brojni drugi. Svi zajedno svjedočili su trenutku koji će ostati zapisan kao povratak duha Kladnja.

Jer večeras, kada se top ponovo oglasio, nije označen samo iftar. Označen je povratak identiteta i povratak ponosa, a Kladanj je ponovo progovorio svojim prepoznatljivim ramazanskim glasom.