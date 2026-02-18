Ramazanska poruka reisul-uleme upućena je vjernicima u Bosni i Hercegovini i dijaspori povodom nastupanja mubarek mjeseca ramazana, uz naglasak na pokornost Bogu, milosrđe i ličnu duhovnu obnovu.

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović obratio se muslimanima ramazanskom porukom koju je prenijela Agencija MINA, podsjećajući na značaj mjeseca posta, bogobojaznosti i pobožnosti, te na vrijednost vremena koje ramazan nosi.

U ramazanskoj poruci reisul-uleme istaknuto je da se u ramazan ulazi s akšam-namazom, u mjesec koji se u islamskoj tradiciji opisuje kao posebno vrijeme milosti i duhovne snage. Ramazan je, kako se navodi, period u kojem su dani i noći od posebne vrijednosti, a vjernici su pozvani da ga ispune svjesno i odgovorno.

Reisul-ulema poziva vjernike da u ovom periodu probude u sebi istinsku ljudsku vrijednost i odgovornost, kroz ulogu Božijeg namjesnika na zemlji. Posebno naglašava da je pokornost Bogu u vremenu obilježenom nemoralom i nasiljem velika čast i privilegija za svakog vjernika.

Ramazanska poruka reisul-uleme donosi i snažan apel na solidarnost i brigu za druge. Upućen je poziv da dove budu ispunjene mislima na stradale, a materijalna pomoć usmjerena prema siromašnima, bolesnima i unesrećenima. Kao najviši oblik zahvalnosti istaknuto je milosrđe prema rodbini, komšijama i prijateljima, uz podsjećanje da svako dobro djelo u ramazanu ima dodatnu težinu i vrijednost.

Vjernicima je upućena želja da ramazan provedu u miru, ibadetu i zajedništvu sa porodicom i okruženjem, posvećeni temeljnim vrijednostima vjere. Podsjeća se i na kur’ansku poruku o strpljenju i namazu kao osloncu vjernika.

Ramazanska poruka reisul-uleme završena je tradicionalnom čestitkom povodom dolaska ovog mjeseca, prenosi MINA.

