Mubarek noć Lejletul-kadr obilježena je u sarajevskoj Gazi Husrev-begovoj džamiji, gdje je upriličen centralni program Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Vjernici su se okupili kako bi u ibadetu i zajedničkoj molitvi dočekali jednu od najodabranijih noći u islamu.

Program je započeo uvodnim obraćanjem direktora Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice dr. hfz. Mensura-ef. Malkića, dok se prisutnim vjernicima obratio i reisul-ulema Islamske zajednice u BiH Husein-ef. Kavazović. Tokom večeri učači Kur’ana, ilahija i kasida izveli su prigodan program, a među gostima bio je i šejh Muhammed Sulejman Bisjuni iz Egipta.

Kadersku dovu na kraju programa proučio je dr. hfz. Mensur Malkić.

Lejletul-kadr za muslimane ima posebno mjesto jer se vjeruje da je upravo u ovoj noći počela objava Kur’ana, posljednje Božije objave čovječanstvu. U Kur’anu se navodi da je ova noć vrijednija od hiljadu mjeseci, zbog čega vjernici nastoje provesti je u namazu, učenju Kur’ana i dovama.

Prema islamskoj tradiciji, Lejletul-kadr se traži u neparnim noćima posljednje trećine mjeseca ramazana, a mnogi učenjaci smatraju da je to najvjerovatnije 27. noć ramazana.

Ova mubarek noć obilježena je i u brojnim drugim džamijama širom Bosne i Hercegovine i dijaspore, gdje su organizovani prigodni vjerski programi i zajedničke molitve vjernika.