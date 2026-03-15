Sutra nastupa Lejletul-kadr, noć bolja od hiljadu mjeseci

S akšam-namazom u nedjelju, 16. marta, nastupa mubarek noć Lejletul-kadr, noć koja u islamskoj tradiciji označava početak objave Kur’ana i opisuje se kao noć „bolja od hiljadu mjeseci“.

Profesor emeritus Enes Karić ističe da se motiv noći u Kur’anu pojavljuje na više nivoa značenja, od doslovnog meteorološkog vremena do simbolike duhovne tame.

„Motiv noći, ne samo jedne noći, nego inače mnogih noći, u Kur’anu se često spominje. Ponekad je motiv noći kontrapozicioniran s motivom dana. Lejl–nehar, noć–dan. I prema komentarima Kur’ana, na toj prvoj ljestvici razumijevanja treba shvatiti motiv noći i motiv dana kao jedno meteorološko vrijeme“, ističe Karić.

Prema njegovom tumačenju, riječ je o iskustvu koje dijele sva živa bića.

„I to su dvije kazaljke, praktički: noć je jedna kazaljka, dan druga, na jednom nebeskom satu“, pojasnio je profesor Karić.

U kur’anskoj simbolici, međutim, noć ne označava samo meteorološko vrijeme, nego se često pojavljuje kao metafora duhovne tame ili zablude.

„Noć se često u Kur’anu prispodobljuje s nečim što je zabluda, tmina, nevjerstvo, stanje u kojem čovječanstvo nije znalo za Boga“, pojasnio je Karić.

Ipak, upravo u tom simboličkom prostoru tame Kur’an izdvaja jednu noć koja dobija posebno značenje, noć u kojoj se objavljuje svjetlost Božije riječi.

„Na dva mjesta karakteristično se izdvaja zapravo opet noć kao ono prostranstvo vremena u kome silazi svjetlo Objave, i to je zapravo Lejletul-kadr“, navodi profesor Karić.

U drugom kur’anskom mjestu ova noć nazvana je „mubarek“, odnosno blagoslovljenom noći, dok se u suri El-Kadr opisuje kao noć izuzetne duhovne snage.

„Noć koja je bolja od hiljadu mjeseci“, podsjeća Karić, naglašavajući da se time ukazuje na jedinstveni značaj objave Kur’ana.

Prema njegovom tumačenju, vrijednost ove noći proizlazi upravo iz događaja Objave, jer kur’anska poruka naglašava da su Božije knjige, uključujući Kur’an, opisane kao svjetlost koja rasvjetljava ljudski put.

„Zbog toga se u islamskoj tradiciji Lejletul-kadr dočekuje učenjem Kur’ana, namazom i dovom. Vrlo je važno ovu noć provesti upravo u učenju Kur’ana“, poručio je Karić.

Dodao je da vjernici mogu učiti originalni arapski tekst Kur’ana, ali i čitati prijevode te razmišljati o njegovim značenjima.

Lejletul-kadr je, prema kur’anskom opisu, noć u kojoj meleki silaze na Zemlju, a vrijeme do zore ispunjeno je mirom i Božijom milošću.