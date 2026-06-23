Street workout na Panonici ovog vikenda

Street workout na Panonici bit će održan u nedjelju, 28. juna, od 12:00 sati, na prostoru sprava za vježbanje kod Trećeg jezera Panonike u Tuzli.

Ovaj sportski događaj okupit će ljubitelje treninga, rekreacije i zdravog načina života, a organizatori najavljuju zajednički trening, mini takmičenje, atraktivne freestyle nastupe street workout vježbača, muziku uz DJ-a PRML, kao i vrijedne nagrade za učesnike.

Događaj je otvoren za sve zainteresovane, bez obzira na nivo fizičke spremnosti. Učešće mogu uzeti iskusni sportisti, ali i oni koji tek žele napraviti prve korake u ovom sportu i upoznati se sa osnovama street workouta.

Cilj okupljanja je promocija zdravog života, sporta, druženja i pozitivne energije u jedinstvenom ambijentu Panonskih jezera, koja i ove sezone predstavljaju jedno od najposjećenijih mjesta u Tuzli.

Program počinje u 12:00 sati kod sprava za street workout na Trećem jezeru Panonike, a organizatori pozivaju građane da dođu, podrže učesnike i budu dio sportske atmosfere.

Tuzla će tako u nedjelju još jednom pokazati da sport, druženje i pozitivna energija imaju posebno mjesto u životu grada.