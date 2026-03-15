Promotivne cijene: Evo do kada traje prodaja sezonskih ulaznica za Panonska jezera

Prodaja sezonskih ulaznica po promotivnim cijenama za predstojeću „Ljetnu sezonu 2026“ na kompleksu slanih Panonskih jezera počela je 03. marta, u skladu s Planom rada za ovu godinu. Ulaznice važe za period od 90 dana trajanja ljetne sezone, koja je planirana od 1. juna do 31. augusta 2026. godine.

Promotivne cijene ostale su na nivou iz prethodnih godina, a kupovinom sezonskih ulaznica tokom marta i aprila građani mogu ostvariti uštedu u prosjeku od oko 40 posto u odnosu na redovne cijene. Sezonske ulaznice dostupne su u nekoliko kategorija. Cijena redovne sezonske ulaznice iznosi 102 KM uz produženje stare kartice, odnosno 108 KM uz izradu nove.

Povlaštena sezonska ulaznica, koja je namijenjena penzionerima, ratnim vojnim invalidima, civilnim invalidima s invaliditetom većim od 60 posto te porodicama poginulih boraca i šehida, košta 55 KM uz produženje stare ulaznice, odnosno 61 KM uz izradu nove.

Đačka i studentska sezonska ulaznica za osobe od 14 do 26 godina iznosi 75 KM uz produženje stare kartice, odnosno 81 KM uz izradu nove.

Sezonska dječija ulaznica za djecu stariju od četiri, a mlađu od 14 godina (2012. godište i mlađi) iznosi 51 KM uz produženje stare ulaznice ili 57 KM uz izradu nove.

Za osobe sa stopostotnim invaliditetom sezonska ulaznica iznosi 2 KM uz produženje stare kartice, odnosno 8 KM uz izradu nove. Djeca do četiri godine starosti imaju besplatan ulaz.

Iz JP „Pannonica“ navode da sezonske ulaznice važe i u slučaju ranijeg početka ili kasnijeg završetka sezone.

Promotivna prodaja sezonskih ulaznica traje do petka, 17. aprila 2026. godine.

Tokom marta sezonske ulaznice mogu kupiti i preduzeća te sindikalne organizacije za svoje uposlenike i njihove porodice uz obročno plaćanje u tri rate, uz minimalno 20 kupaca. Sve dodatne informacije o ovom načinu kupovine mogu se dobiti na broj telefona 035/246-711.

Građani sezonske ulaznice mogu kupiti na blagajni Zapadne ulazne kapije Panonike, kod restorana Panonski Lovac, svakim radnim danom u periodu od 11 do 15 sati.

Iz JP „Pannonica“ pozvali su građane Tuzle i ostale posjetioce da na vrijeme tokom marta i aprila kupe sezonske ulaznice po akcijskim cijenama i tako izbjegnu veće troškove kupovine ulaznica tokom ljetne sezone.