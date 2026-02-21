Počinje prodaja sezonskih ulaznica za Panonska jezera

Prvog februara 2026. godine spuštena je zavjesa na još jednu sezonu Gradskog klizališta „Panonika“. Nakon 70 dana neprekidnog rada, završena je šesnaesta sezona klizanja u kompleksu slanih jezera, koja je i ove zime bila jedini organizovani sadržaj zimskog karaktera u Tuzli, namijenjen zabavi, rekreaciji i sportu.

Uprava JP „Pannonica“ d.o.o. Tuzla odlučila je okončati sezonu 2025/2026. zbog smanjene posjete, ali i visokih troškova održavanja ledene ploče te prateće infrastrukture. Ipak, iza njih je zima obilježena značajnim brojkama. Realizovano je 22.000 termina klizanja, dok je Ledeni tobogan, koji je ove godine bio posebna atrakcija, zabilježio 20.500 spuštanja.

Posebno mjesto i ove sezone imala je besplatna Škola osnova klizanja „Pannonica–BH Telecom“, koju je uspješno završilo 228 dječaka i djevojčica predškolskog i školskog uzrasta.

I dok je zimska priča završena, na Panonici već gledaju prema ljetu. U utorak, 3. marta, počinje prodaja sezonskih ulaznica za Panonska jezera, a cijene će ostati na nivou prošlogodišnjih.

Iz uprave kompleksa poručuju da je riječ o nastavku politike dostupnosti sadržaja građanima i posjetiocima, uz istovremena ulaganja u infrastrukturu. U planu je i rekonstrukcija prvog jezera, s ciljem unapređenja kvaliteta i sigurnosti sadržaja pred novu ljetnu sezonu. Radovi će se, kako navode, realizovati planiranom dinamikom kako bi kompleks spremno dočekao prve kupače.

O završetku klizačke sezone, rezultatima, ali i planovima za ljeto razgovarali smo s Maidom Porobićem, direktorom JP „Pannonica“ Tuzla.

