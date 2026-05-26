Neobična aukcija u Tuzli: UIO oglasio prodaju tri lame

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje BiH, Regionalni centar Tuzla, objavila je direktnu prodaju carinske robe, a predmet prodaje su tri žive životinje, lame alpake.

Prema objavljenom dokumentu, pravo učešća imaju pravna lica koja obavljaju djelatnost registrovanu kod nadležnog organa, uz predočenje lične karte ili pasoša, odnosno punomoći za zastupanje ukoliko se radi o predstavnicima pravnih lica.

Direktna prodaja bit će održana 28. maja 2026. godine u 14 sati u prostorijama sjedišta Regionalnog centra Tuzla, u ulici Mitra Trifunovića Uče 161.

Roba koja je predmet prodaje može se pogledati na imanju vlasnika i korisnika Slaviše Obradovića, Novo Selo bb, Zvornik.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti do 13.30 sati, 28. maja 2026. godine, a moraju sadržavati tačno određenu robu, odnosno lot koji je predmet ponude, kao i ponuđenu cijenu.

Iz UIO je navedeno da zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje, kao i njihovi srodnici do trećeg koljena linijskog ili tazbinskog krvnog srodstva, ne mogu biti ponuđači.