Želite se baviti prodajom kao fizičko lice, morate se registrovati, evo kako

U Federaciji Bosne i Hercegovine trgovinu na malo ne moraju obavljati samo registrovane firme, već i trgovci pojedinci, odnosno fizičko lice koje želi ličnim radom da se bavi ovom djelatnošću. Međutim, zakon jasno propisuje da se trgovina može obavljati samo na jednom prodajnom mjestu, bilo da je riječ o štandu na pijaci, kiosku, pokretnoj prodaji ili jednom maloprodajnom objektu. Kako bi se izbjegle novčane kazne i poslovanje u sivoj zoni, potrebno je proći kroz propisanu proceduru registracije.

Prvi korak, osigurati prodajno mjesto

Prije svega, fizičko lice koje želi da se registruje kao trgovac pojedinac mora imati ugovor ili predugovor s organizatorom pijace, odnosno odobrenje općine za korištenje javne površine. To je osnovni dokument na kojem se kasnije zasniva cijeli postupak.

Podnošenje zahtjeva općinskoj službi

Nadležnoj općinskoj službi podnosi se zahtjev za izdavanje odobrenja za rad. Tom prilikom potrebno je priložiti niz dokumenata, među kojima su uvjerenje o državljanstvu, prebivalištu, potvrda o poslovnoj sposobnosti iz Centra za socijalni rad, svjedodžba o završenoj školi (minimalno osnovna), kao i ovjerena izjava da lice nema registrovanu drugu trgovačku radnju. Za trgovinu hranom obavezna je i sanitarna knjižica.

Pečat i poreska registracija

Nakon što se dobije rješenje, trgovac pojedinac izrađuje pečat sa podacima iz rješenja. U roku od pet dana mora se prijaviti Poreznoj upravi FBiH, gdje se dobija identifikacioni porezni broj. Za to je neophodno popuniti obrazac POR-503 i priložiti rješenje, ugovor o prodajnom mjestu i lične dokumente.

Razvrstavanje djelatnosti i prijava doprinosa

Sljedeća obaveza je prijava djelatnosti u Federalnom zavodu za statistiku na obrascu RPS, te prijava u Jedinstveni sistem registracije doprinosa u poreznoj ispostavi. Da bi se ostvarilo pravo na lični odbitak, potrebno je podnijeti i zahtjev za izdavanje porezne kartice (obrazac PK-1001).

Bankovni račun i porezne obaveze

Trgovac pojedinac otvara račun u poslovnoj banci, pri čemu prilaže rješenje, porezni ID i obavijest o razvrstavanju djelatnosti. Zakon omogućava paušalno plaćanje poreza na dohodak u iznosu od 70 KM mjesečno. Pored toga, obavezna je uplata doprinosa za penzijsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, po osnovici koju određuje Porezna uprava.

Posebne pogodnosti

Važno je napomenuti da trgovci pojedinci nisu dužni voditi trgovačku knjigu, niti su obveznici fiskalizacije, što pojednostavljuje poslovanje. Ipak, neprijavljivanje i rad bez registracije povlači novčane kazne koje se kreću od 200 do 2.000 KM.

Ova procedura zahtijeva vrijeme i određene administrativne korake, ali donosi pravnu sigurnost i zaštitu od kazni, dok ujedno omogućava da se legalno obavlja trgovina kao fizičko lice u skladu sa zakonom.

Na ovom linku je detaljna uputa