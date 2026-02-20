Ovo su najprodavaniji automobili svih vremena, evo ko je prvi na listi

Jasmina Ibrahimović
Car in the car park

Među pet najprodavanijih automobila svih vremena nalaze se dva japanska, dva njemačka i jedan američki model, a njihova ukupna prodaja mjeri se desetinama miliona primjeraka širom svijeta.

Na petom mjestu je Honda Civic, koji se proizvodi od 1972. godine. Ovaj model stekao je reputaciju ekonomičnog i pouzdanog automobila, ali i vozila koje nudi užitak u vožnji. Tokom decenija nudio se u različitim verzijama, od klasičnih gradskih varijanti do sportskog Type R izdanja. Do danas je prodato više od 24 miliona primjeraka, čime je Civic postao jedan od klasika automobilske industrije.

Ikona automobilizma je i Volkswagen Beetle, kod nas poznata kao Buba. Proizvodnja je trajala od 1938. do 2003. godine, a proizvedeno je oko 21,5 miliona vozila. Jednostavna tehnologija, izdržljivost i prepoznatljiv dizajn učinili su ovaj model globalnim simbolom jednog vremena, koji i danas uživa status kultnog automobila.

Treće mjesto zauzima Volkswagen Golf, predstavljen 1974. godine kao nasljednik Bube. Golf je postao sinonim za evropsku kompaktnu klasu zahvaljujući svestranosti, velikom izboru motora i stalnim tehnološkim unapređenjima. Do sada je prodato više od 35 miliona primjeraka širom svijeta.

Na drugoj poziciji nalazi se Ford F-Series, koji se proizvodi od 1948. godine. Ova serija pickup vozila, posebno model F-150, decenijama dominira američkim tržištem. Sa više od 40 miliona prodatih jedinica, riječ je o najprodavanijem vozilu u Sjedinjenim Američkim Državama i jednom od najvećih komercijalnih uspjeha u automobilskoj industriji.

Titulu najprodavanijeg automobila svih vremena drži Toyota Corolla. Od 1966. godine do danas prodato je više od 50 miliona primjeraka. Corolla je postala globalni sinonim za pouzdanost, praktičnost i pristupačne troškove održavanja, što je učinilo najuspješnijim modelom u istoriji automobilske industrije.

