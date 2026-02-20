Ovo su najprodavaniji automobili svih vremena, evo ko je prvi na listi

Među pet najprodavanijih automobila svih vremena nalaze se dva japanska, dva njemačka i jedan američki model, a njihova ukupna prodaja mjeri se desetinama miliona primjeraka širom svijeta.

Na petom mjestu je Honda Civic, koji se proizvodi od 1972. godine. Ovaj model stekao je reputaciju ekonomičnog i pouzdanog automobila, ali i vozila koje nudi užitak u vožnji. Tokom decenija nudio se u različitim verzijama, od klasičnih gradskih varijanti do sportskog Type R izdanja. Do danas je prodato više od 24 miliona primjeraka, čime je Civic postao jedan od klasika automobilske industrije.

Ikona automobilizma je i Volkswagen Beetle, kod nas poznata kao Buba. Proizvodnja je trajala od 1938. do 2003. godine, a proizvedeno je oko 21,5 miliona vozila. Jednostavna tehnologija, izdržljivost i prepoznatljiv dizajn učinili su ovaj model globalnim simbolom jednog vremena, koji i danas uživa status kultnog automobila.

Treće mjesto zauzima Volkswagen Golf, predstavljen 1974. godine kao nasljednik Bube. Golf je postao sinonim za evropsku kompaktnu klasu zahvaljujući svestranosti, velikom izboru motora i stalnim tehnološkim unapređenjima. Do sada je prodato više od 35 miliona primjeraka širom svijeta.

Na drugoj poziciji nalazi se Ford F-Series, koji se proizvodi od 1948. godine. Ova serija pickup vozila, posebno model F-150, decenijama dominira američkim tržištem. Sa više od 40 miliona prodatih jedinica, riječ je o najprodavanijem vozilu u Sjedinjenim Američkim Državama i jednom od najvećih komercijalnih uspjeha u automobilskoj industriji.

Titulu najprodavanijeg automobila svih vremena drži Toyota Corolla. Od 1966. godine do danas prodato je više od 50 miliona primjeraka. Corolla je postala globalni sinonim za pouzdanost, praktičnost i pristupačne troškove održavanja, što je učinilo najuspješnijim modelom u istoriji automobilske industrije.