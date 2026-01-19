Građani BiH imaju najstariji vozni park: Prosječna starost auta skoro 18 godina

Auta u BiH sve starija: Norveška je tokom 2025. gotovo u potpunosti prešla na struju, pa je među novoregistrovanim automobilima bilo 95,9 posto potpuno električnih, dok su hibridi činili 1,6 posto.

Danas više od trećine ukupnog voznog parka u toj zemlji čine isključivo električna vozila, dok ostatak otpada na benzince, dizelaše i hibride.

Za realnije poređenje u regionu navodi se Bugarska, gdje je udio električnih i hibridnih vozila tek 2,2 posto, ali je Bosna i Hercegovina, prema analizi Proauto.ba, još lošija: na cestama je registrovano 9.679 “ekoloških” vozila, odnosno 0,85 posto, dok dizelaši čine 78,25 posto voznog parka, većinom uvezeni kao polovni automobili.

Prosječna starost putničkih vozila u BiH je gotovo 18 godina, što zemlju svrstava među najstarije vozne parkove u Evropi. Ključni razlog je rast uvoza polovnih automobila, često s velikom kilometražom i zastarjelom tehnologijom, jer su znatno dostupniji od novih, dok tržište novih vozila stagnira. U 2025. u BiH je kupljeno oko 11.000 novih automobila, a uvezeno oko 80.000 polovnih, prosječne starosti 14 godina.

Sagovornici za medije ističu da je ovakvo stanje posljedica slabe kupovne moći, rasta cijena novih vozila i fiskalnih opterećenja, zbog čega se građani najčešće okreću starijim dizelskim modelima. Kao rješenja se navode postepeno ograničavanje uvoza najstarijih i najzagađujućih vozila uz paralelne poticaje, subvencije i smanjenje poreskih barijera za kupovinu novijih i efikasnijih automobila, kako BiH ne bi ostala tržište za “višak” starijih vozila iz EU.