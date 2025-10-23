Raste broj registrovanih vozila u BiH: Tuzla se guši u gužvama i manjku parking mjesta

Ali Huremović
Raste broj registrovanih vozila u BiH – Tuzla se guši u gužvama i manjku parking mjesta
Foto: RTV Slon

Broj motornih vozila u Bosni i Hercegovini nastavlja rasti, a posljedice tog trenda posebno su vidljive u Tuzli. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u septembru 2025. godine prvi put je registrovano 10.276 motornih vozila, što predstavlja porast od 13,7 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Iako statistika obuhvata cijelu zemlju, problem postaje najuočljiviji u urbanim sredinama poput Tuzle, gdje broj automobila već godinama raste brže od kapaciteta ulica i parkirališta. Sve izraženiji su zastoji u saobraćaju i nedostatak slobodnih parking mjesta, posebno u gusto naseljenim dijelovima grada.

Najveće poteškoće bilježe se u naseljima Stupine, Bulevar i Slatina, kao i u zoni oko UKC-a Tuzla, gdje građani često kruže desetine minuta u potrazi za slobodnim mjestom. Istovremeno, nepropisno parkiranje sve češće blokira trotoare, prilaze zgradama i ulaze u dvorišta.

U BiH je u septembru registrovano 1.722 nova motorna vozila, što je rast od više od 30 posto u odnosu na prethodnu godinu. Tokom prvih devet mjeseci 2025. godine ukupno je registrovano 15.326 novih vozila, a čak 57 posto novih registracija odnosi se na fizička lica.

Stručnjaci upozoravaju da bi bez ulaganja u nove javne garaže, proširenje parking zona i bolju regulaciju saobraćaja, Tuzla uskoro mogla postati grad u kojem su svakodnevne gužve i gubitak vremena u saobraćaju pravilo, a ne izuzetak.

pročitajte i ovo

BiH

U BiH u augustu registrovano više od 322 hiljade nezaposlenih osoba

BiH

Prosječna plata u BiH raste, ali i dalje daleko ispod regionalnog...

BiH

IDDEEA: BiH među 50 najpouzdanijih pasoša svijeta

Vijesti

FIFA ažurirala rang listu, Zmajevi malo nazadovali

Vijesti

Poznato ko su vodeći uvoznici u Bosni i Hercegovini ove godine

Vijesti

Poznato koliko iznosi prosječna plata u FBiH za august

Istaknuto

Dvojica mađarskih državljana zadržana u Tuzli – sumnja na kontraobavještajne aktivnosti

BiH

Kabinet Denisa Bećirovića upozorava na lažne sadržaje i pokušaje digitalne manipulacije

BiH

Zbog pranja novca uhapšene tri osobe u akciji FUP-a

BiH

CIK BiH odbio zahtjev za obnovu postupka o prijavi SNSD-a za izbore u RS

Tuzla i TK

Dan kruha u KŠC Tuzla: Učenici pokazali humanost i zajedništvo

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]