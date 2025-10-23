Raste broj registrovanih vozila u BiH: Tuzla se guši u gužvama i manjku parking mjesta

Broj motornih vozila u Bosni i Hercegovini nastavlja rasti, a posljedice tog trenda posebno su vidljive u Tuzli. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u septembru 2025. godine prvi put je registrovano 10.276 motornih vozila, što predstavlja porast od 13,7 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Iako statistika obuhvata cijelu zemlju, problem postaje najuočljiviji u urbanim sredinama poput Tuzle, gdje broj automobila već godinama raste brže od kapaciteta ulica i parkirališta. Sve izraženiji su zastoji u saobraćaju i nedostatak slobodnih parking mjesta, posebno u gusto naseljenim dijelovima grada.

Najveće poteškoće bilježe se u naseljima Stupine, Bulevar i Slatina, kao i u zoni oko UKC-a Tuzla, gdje građani često kruže desetine minuta u potrazi za slobodnim mjestom. Istovremeno, nepropisno parkiranje sve češće blokira trotoare, prilaze zgradama i ulaze u dvorišta.

U BiH je u septembru registrovano 1.722 nova motorna vozila, što je rast od više od 30 posto u odnosu na prethodnu godinu. Tokom prvih devet mjeseci 2025. godine ukupno je registrovano 15.326 novih vozila, a čak 57 posto novih registracija odnosi se na fizička lica.

Stručnjaci upozoravaju da bi bez ulaganja u nove javne garaže, proširenje parking zona i bolju regulaciju saobraćaja, Tuzla uskoro mogla postati grad u kojem su svakodnevne gužve i gubitak vremena u saobraćaju pravilo, a ne izuzetak.