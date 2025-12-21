Ručni mjenjač polako nestaje a evo i zbog čega

Ručni mjenjač sve brže nestaje iz ponude novih automobila, jer, kako tvrdi šef Hyundaija za Evropu, savremeni kupci jednostavno više ne pokazuju interesovanje za takvu vrstu vožnje.

Prema riječima tehničkog direktora Hyundaija za Evropu Tajrona Džonsona, era automobila s tri pedale bliži se kraju. U intervjuu za “Car Magazine” istakao je da interesovanje za ručni mjenjač rapidno opada, zbog čega proizvođači sve češće odustaju od njegove ponude, čak i kod sportskih modela.

Sportski modeli bez manuelca postaju standard

Hyundai je ranije nudio popularni i30 N s ručnim mjenjačem, ali taj model više nije dostupan u takvoj konfiguraciji.

Džonson tvrdi da odluka nije donijeta slučajno, već kao odgovor na tržišne zahtjeve. Iskustvo kompanije pokazuje da kupci sve češće biraju automatske mjenjače, čak i kada je riječ o vozilima namijenjenim entuzijastima.

Američko tržište jasno pokazuje trend

Govoreći o konkretnim brojkama, Džonson se prvenstveno osvrnuo na američko tržište. Tamo je svega oko 30 odsto kupaca nove Elantre N, koja je još uvijek dostupna s ručnim mjenjačem, izabralo tu opciju.

Većina se odlučila za osmostepeni automatski mjenjač s dvostrukim kvačilom, dok su gotovo svi ostali modeli brenda već isključivo dostupni s automatikom.

I drugi proizvođači se opraštaju od ručnog mjenjača

Hyundai nije jedini koji povlači ručni mjenjač iz svoje ponude. BMW je ranije saopštio da će aktuelni M2 biti posljednji njihov model dostupan s manuelnim mjenjačem, što dodatno potvrđuje da automobilska industrija ulazi u novu fazu u kojoj automatika postaje pravilo, a ne izuzetak.