Sve više novih automobila na bh. cestama

Arnela Šiljković - Bojić

U Bosni i Hercegovini sve je više novih automobila. Prema dostupnim podacima, u 2025. godini prvi put je registrovano 19.216 novih vozila, što je za 8,5 posto više u odnosu na godinu ranije.

Rast je zabilježen i na mjesečnom nivou. Samo u decembru 2025. godine registrovana su 1.353 nova motorna vozila, što predstavlja povećanje od 13,5 posto u poređenju s decembrom prethodne godine, potvrđuju iz Agencije za statistiku BiH.

Pored novih automobila, u decembru je ukupno prvi put registrovano 9.720 motornih vozila, uključujući i polovna, što je za 14,3 posto više nego u istom mjesecu godinu ranije.

Podaci o ukupnom voznom parku za 2025. godinu još nisu objavljeni, ali raniji trendovi ukazuju na kontinuirani rast. Tako je u 2024. godini u BiH bilo registrovano 1.295.224 drumska vozila, što je povećanje od više od 61 hiljade u odnosu na 2023. godinu. Poređenja radi, prije dvije decenije, 2004. godine, na bh. putevima bilo je gotovo duplo manje vozila.

