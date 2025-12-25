Kraj prevarama pri kupovini auta: EU uvodi strožije mjere!

Evropska unija od 2026. uvodi strožija pravila za prodaju polovnih automobila s ciljem da se stane u kraj prevarama na tržištu.

Suština novih mjera je obavezni dokaz da vozilo nije „na kraju životnog vijeka“, kroz važeći tehnički pregled ili procjenu nezavisnog stručnjaka. Bez toga više neće biti moguće registrovati, odjaviti ili izvesti automobil.

Iako se uredba formalno odnosi na prodaju preko trgovaca i online platformi, njen efekat će se snažno osjetiti i na Balkanu, gdje je veliki broj polovnih vozila uvezen iz EU.

Očekuje se da će nova pravila značajno smanjiti manipulacije poput vraćanja kilometraže, prikrivanja ozbiljnih kvarova i preprodaje tehnički neispravnih vozila.

Za kupce to znači veću sigurnost i transparentnije informacije o stvarnom stanju automobila, dok će sumnjiva vozila teže dolaziti do tržišta.

Iako su moguće nešto veće cijene zbog dodatnih procedura, krajnji rezultat bi trebao biti čišće tržište, manje prevara i pouzdanija kupovina polovnih automobila u regionu.