Panonika sutra zvanično počinje ljetnu sezonu

Pred Panonskim jezerima je 23. ljetna sezona. Zvanično počinje u ponedjeljak, 1. juna, a na kompleksu je, poručuju iz Uprave, sve spremno za prijem prvih gostiju. Završene su pripreme, uređene plaže i prateći sadržaji, a očekivanja su da bi i ova sezona mogla biti među uspješnijima.

„Zvanično sezona počinje 1. juna, a zadnjih 15 dana smo radili u režimu besplatnog ulaza, željeli smo da građani probaju vodu, bilo je i besplatno korištenje plažnih mobilijara. Mi smo uvijek ambiciozni, želimo bolje, ali ograničavajući faktor je vrijeme, ali dobre su najave, a nama treba minimun 60 sunčanih dana da kažemo da će sezona biti uspješna i da ispunimo svoj plan“, kazao je Majid Porobić, direktor JKP ”Pannonica” d.o.o.

Posjetioce će i ove godine dočekati nepromijenjene cijene ulaznica. Iz uprave Panonskih jezera navode da su odlučili zadržati prošlogodišnji cjenovnik, kako za dnevne, tako i za sezonske ulaznice. Veliki interes potvrđuje i prodaja sezonskih karata tokom februara i marta.

„Cijene ostaju nepromijenjene, to su građani vidjeli i prilikom kupovine sezonskih ulaznica čije su cijene bile iste kao u februaru prošle godine. Dnevne ulaznice također su ostale iste cijene. Na neki način Panonika će biti pristupačna svima“, ističe Porobić.

Zvanično otvaranje ljetne sezone grada Tuzle planirano je 13. juna uz koncert u kompleksu Panonskih jezera. Iz Uprave dodaju da tokom ljeta posjetioce očekuju i brojni novi sadržaji. Uređen je arheološki park, obnovljeni su pristupni dijelovi kompleksa, a pripremljen je i novi zabavni prostor za najmlađe posjetioce.

Ukoliko vremenske prilike budu naklonjene, iz Uprave očekuju još jednu uspješnu sezonu i hiljade gostiju iz Tuzle, regiona, ali i svijeta.