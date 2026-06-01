Od danas počinje naplata parkinga nedjeljom

Naplata parkinga nedjeljom u blizini Panonskih jezera u Tuzli počinje danas, 1. juna, i primjenjivat će se tokom ljetne sezone.

Kako je potvrđeno iz JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla, naplata će važiti svake nedjelje u periodu od 1. juna do 31. augusta, u skladu s izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima.

Ova mjera odnosi se na više lokacija u užoj zoni Panonskih jezera, odnosno na parkirališta Panonsko jezero Zapad 1 i 2, Muzička škola 1 i 2, Prigradska autobuska stanica 1 i 2, Atik Mahala 1 i 2, Trg slobode, te Panonsko jezero Istok.

Istog dana počinje i ljetna sezona na Panonskim jezerima, zbog čega se očekuje veći broj posjetilaca i pojačan saobraćaj u ovom dijelu grada. Iz tog razloga uvode se i nova pravila za parkiranje turističkih autobusa koji organizovano dovoze kupače i turiste.

Autobusi više neće moći koristiti parking prostore u neposrednoj blizini kompleksa Panonskih jezera, jer će ta mjesta tokom sezone biti rezervisana isključivo za putnička vozila.

Kako bi se smanjile gužve i omogućio bolji protok saobraćaja u zoni jezera, u toku je izgradnja novog parking prostora za autobuse na lokalitetu Kojšino, u blizini Komemorativnog centra.

Iz JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla navode da je ova lokacija odabrana kako bi se omogućilo sigurnije i funkcionalnije parkiranje turističkih autobusa, uz relativno blizak pristup kompleksu Panonskih jezera.

Naplata parkinga nedjeljom uvodi se u periodu kada je posjeta Panonskim jezerima najintenzivnija, a nadležni očekuju da će nova organizacija parkiranja doprinijeti boljem kretanju vozila i manjem zadržavanju u okolnim ulicama.