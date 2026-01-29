Idejno rješenje za parking na Slatini podijelilo građane

Na sjednici Gradskog vijeća Tuzle upućen je prijedlog za organizovanje javne rasprave o rješavanju problema parkinga u naselju Slatina, jednom od najopterećenijih dijelova grada kada je riječ o saobraćaju i nedostatku parking prostora.

Prijedlog su uputili vijećnici Omer Berbić i Zlatan Mehmedović, na sugestiju Slađana Suljetovića, s ciljem da se o mogućim rješenjima izjasne stanovnici Slatine kroz otvorenu i inkluzivnu javnu raspravu. Kao jedno od idejnih rješenja predstavljen je koncept javne garaže koji, prema navodima predlagača, ne bi ugrozio zelene površine, igralište i šetalište, a istovremeno bi odgovorio na dugogodišnji problem nedostatka parking mjesta.

Burne reakcije na društvenim mrežama

Objava idejnog rješenja na društvenim mrežama izazvala je veliki broj reakcija građana, uz izrazito podijeljena mišljenja.

Dio građana podržava inicijativu, ističući da je stanje s parkingom na Slatini alarmantno, posebno zbog blizine Doma zdravlja, škola, obdaništa, apoteka i brojnih institucija. Kako navode, dodatni problem predstavlja kontinuirana izgradnja novih stambenih objekata bez dovoljnog broja parking mjesta, zbog čega se, naročito u večernjim satima, parkiranje pretvara u svakodnevni problem.

„Parking je postao misaona imenica. Imamo godišnje stanarske karte, a po pola sata kružimo oko zgrada“, navodi jedan od komentara.

Protivljenje zbog zelenih površina i igrališta

S druge strane, uprkos tome što je prijedlogom predviđeno očuvanje zelene površine i dječijeg igrališta, veliki broj građana protivi se izgradnji garaže na lokaciji postojećeg dječijeg igrališta i zelenih površina. Upozoravaju da bi se time trajno narušio jedini preostali siguran prostor za djecu i penzionere u tom dijelu grada, te dodatno pogoršali uslovi života zbog radova, buke i izduvnih gasova.

„Prostori namijenjeni djeci moraju biti nedodirljivi. Parking se mora rješavati na drugim lokacijama“, poručuju protivnici ovog rješenja.

Sumnje u izvodivost idejnog rješenja

Brojni komentari dovode u pitanje i realnost samog idejnog prikaza, navodeći da vizual ne odgovara stvarnim dimenzijama prostora između zgrada, te da je rješenje tehnički i prostorno neizvodivo.

Dio građana i stručne javnosti predlaže alternativne lokacije, poput prostora kod stadiona, postojećeg parkinga Doma zdravlja ili drugih neiskorištenih parcela, uz prijedloge za izgradnju višespratnih ili podzemnih garaža.

Potreba za sistemskim rješenjem

Pojedini komentari ističu i širi kontekst problema, upozoravajući da Tuzla nema sistemsko rješenje za parking, te da su potrebni dugoročni urbanistički planovi, strožiji uslovi za investitore i obavezna izgradnja garažnih mjesta uz svaku novogradnju.

Uprkos podijeljenim stavovima, većina građana slaže se u jednom – problem parkinga na Slatini je stvaran i dugogodišnji, te zahtijeva ozbiljnu analizu, uključivanje struke i aktivno učešće građana kroz javnu raspravu, prije donošenja bilo kakvih konačnih odluka.