Plaćanje parkinga u Tuzli sada moguće putem nove aplikacije

Javno komunalno preduzeće „Saobraćaj i komunikacije – Tuzla“ d.o.o. predstavilo je novu mobilnu aplikaciju „ParkON BH“, namijenjenu jednostavnom i pouzdanom plaćanju parkinga na svim parkiralištima kojima ovo preduzeće upravlja na području Tuzle.

Kako je saopćeno, aplikacija omogućava brz i efikasan način plaćanja parkinga, čime se u potpunosti zamjenjuje potreba za korištenjem klasičnih parking automata. Na ovaj način korisnici mogu izbjeći probleme poput nedostatka sitnog novca ili ograničenja koja postoje kod pojedinih mobilnih operatera.

Putem aplikacije „ParkON BH“ korisnicima će biti omogućena kupovina povlaštenih i mjesečnih parking karti, kao i plaćanje doplatnih dnevnih parking karti.

„Sa samo nekoliko dodira korisnici mogu osigurati da se naknada za parkiranje obrađuje brzo i bez grešaka, uz visok nivo sigurnosti prilikom plaćanja“, navodi se u saopćenju.

Aplikacija je trenutno dostupna za preuzimanje na Android uređajima putem Google Play prodavnice, dok je verzija za Apple uređaje, kako je najavljeno, „uskoro“ dostupna korisnicima.

Iz ovog preduzeća su također obavijestili javnost da aplikacija „SmartParkBH“, putem koje su korisnici ranije mogli kupovati satne i dnevne parking karte, više nije u upotrebi za plaćanje parkinga u Tuzli.

