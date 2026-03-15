Popularna društvena mreža potajno mijenja pravila: Poruke više neće biti potpuno privatne

Popularna aplikacija je odlučila ukinuti end-to-end enkripciju (E2EE) u svojim porukama, a promjena će stupiti na snagu 8. maja. Ova odluka nije najavljena putem zvaničnog saopćenja ili objave na blogu, već je kompanija diskretno ažurirala svoju stranicu za pomoć korisnicima.

Riječ je o aplikaciji Instagram. Kako prenosi GSM Arena, na stranici za podršku sada je navedeno da end-to-end enkripcija više neće biti podržana nakon navedenog datuma.

Iz Instagrama su na istoj stranici korisnicima dali i upute šta mogu učiniti ukoliko žele sačuvati sadržaj svojih razgovora.

„Ako imate razgovore na koje utječe ova promjena, vidjet ćete upute o tome kako možete preuzeti sve medije ili poruke koje biste možda željeli sačuvati“, naveli su iz Instagrama.

End-to-end enkripcija je sigurnosni sistem koji omogućava da sadržaj poruka mogu vidjeti samo pošiljalac i primalac. Prema ranijem objašnjenju kompanije, taj sistem osigurava da „samo vi i osobe s kojima komunicirate možete vidjeti ili čuti ono što je poslano, i nitko drugi, pa čak ni Meta“.

Nakon ukidanja ove zaštite, od 9. maja Meta će imati mogućnost pristupa sadržaju poruka koje korisnici šalju ili primaju putem Instagrama.

To u praksi znači da bi, u određenim situacijama, sadržaj komunikacije mogao biti dostupan i državnim institucijama koje od kompanije Meta zatraže uvid u korisničke podatke, što predstavlja značajnu promjenu u politici privatnosti ove društvene mreže.